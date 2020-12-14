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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2024 00:17
Бетон написав:
или сдохнем или вырастем в 3 раза
откуда у людей деньги на 3х кратный рост? ладно ещё Киев, топ чиновники с з/п 100к + коррупция. Уберите в люблине ипотеку и увидите львовские цены. Тысячу раз переговорено, на цену влияет ипотека, на аренду - средняя зарплата ца. Недвижимость со сбережений покупают не только лишь все. Копить 5-10 лет надо иметь стальную выдержку, чтобы не потратить накопленное на другие нужды, на более дорогую аренду например. К тому же за время накопления обычно вырастает аппетит и потребности. То что 5 лет назад было норм, сегодня уже катастрофически мало и период накопления ещё удлиняется.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 27 лис, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:27
Wirująświatła написав: Бетон написав:
или сдохнем или вырастем в 3 раза
откуда у людей деньги на 3х кратный рост? уберите в люблине ипотеку и увидите львовские цены. Тысячу раз переговорено, на цену влияет ипотека. Недвижимость со сбережений покупают не только лишь все. Копить 10 лет надо иметь стальную выдержку, чтобы не потратить накопленное на другие нужды.
отчасти согласен.
но ипотека, на мой взгляд, лишь инструмент.
в люблине не появилась ипотека ни откуда, а потом экономический рост
Спрос и предложение: Рост спроса на жилье может быть вызван экономическим ростом, увеличением населения или урбанизацией. Ограниченное предложение жилья ведет к росту цен. Мы щас видим практически полную остановку строительства.
После окончания боевых действий могла бы быть нехватка м2.
Экономическая ситуация: Уровень доходов населения.
Инвестиции в недвижимость: Многие инвесторы рассматривают жилье как надежный актив.
Надёжный. Подорвать веру в надёжность - для этого сделано всё.
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Бетон
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:31
Бетон написав:
Ограниченное предложение жилья ведет к росту цен.
при условии постоянного спроса. По кнопочным телефонам давно "Ограниченное предложение" но в гривне они как стоили 500-600 в 2016 так сейчас и стоят. Потому что спрос на них низкий. Это давит на цену.
Бетон написав:
Мы щас видим практически полную остановку строительства.
по причине отсутствия спроса. Что уравнивает спрос с предложением вторички и не даёт цене расти или падать. Падают убитые бабушатники куда в ремонт надо вложить 10-20куе. Что экономически нецелесообразно, добавить 5-10куе можно купить бабушатник в жилом состоянии, без лишних заморочек с ремонтами. Формула "зачем мне ваш ремонт" в эконом больше не работает. Так как ремонты подорожали даже в у.е. и скоро будут стоить столько же (или дороже) самого помещения. Первичка падать не будет поскольку с ростом цен на энергоносители себестоимость сильно выросла. Поэтому текущий период можно считать локальным дном до конца войны. Или до конца западной помощи или до ближайшего кратного девала.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 27 лис, 2024 02:56
Мне интересно сколько концов имеют польские застройщики при таких ценах метра
Если цену Линдена я ещё понимаю, там участок не иначе сам Генеральный Прокурор на общественных началах выбивал, то цену в Варшаве на глиссаде падающих лоукост-бомбардировщиков не вполне
И помню из передач с Бовиным, что акр земли на Манхэттене спекулянты продают по миллиону долларов, и поэтому трудящимся Нью Йорка недоступно жильё в небоскрёбах
Но это было лет 40 назад и меня больше волновал шоколад и мороженое
Кстати мой кум, заканчивавший 25 лет назад Горный ка "шахтостроитель", не знаю как это связывается с тоннелями в ДИИТе, мне в прошлом году на пальцах рассказал какова нынешняя себестоимость монолита не в самом центре и какая доля там участка и коммуникаций. У него вышло порядка 800уе/метр, без взяток за подключение газа и строительства подстанций 10КВ/380 иначе мощности не выделят.
Сейчас может и подорожало, но думаю ненамного.
Не вдвое точно
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барабашов
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Додано: Сер 27 лис, 2024 05:51
барабашов написав:
У него вышло порядка 800уе/метр,
у меня приятель застройщик. монолиты он не строил, последнее была 9ти этажка из красного кирпича в 2019, себестоимость 850, старт продаж с этой же цифры, 50% выкупалось инвесторами на этапе котлована, потом он поднимал цену до 900 и с этого момента шла прибыль. Готовое продавалось по 1куе (коммерция по 1,2куе), взятки минимальные. За подключение газа и воды обошлось вообще без взяток, по э.э. подстанция за 1млн на баланс ДТЭКа (по докам её купил ДТЭК) + благодарности. Цена земли 10куе/сотка. + за свой счёт придомовая территория, забор, всякие лавочки. Можно было без подстанции по мутным схемам с тарифом х3 или не передавать на баланс, тогда начинались отключения э.э. и ремонты за свой счёт.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 11:27
Я тут з 2011 року.
Вже тоді, задовго до кримських подій, до окупації - я писав, що наслідники грушевського, вінниченка, махна і януковича - повинні програти все в дризг, до нуля, до польського кордону. Тому що керманичі - це тупорилі селюки або злодії, які вміюить лише дерибанити СССРівські ресурси. І забивати баки простому нароТу, що "вайни нє будєт!", замість того, щоб готувати до війни суспільство і економіку. Дауни, які не здатні за 10 років створити власні балістичні ракети. Придурки, які до війни платили
інженерам, математикам, фізикам, хімікам ЗП 300-400 дол/міс.
Мій прогноз - без змін.
До польського кордону.
Питання часу.
Рік, півтора.
Кіношні клоуни, з бархатними голосами, повинні опустити куліси на сцені балагану. Це їх роль та історичний обов,язок.
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