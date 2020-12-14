Додано: Сер 27 лис, 2024 02:56

Мне интересно сколько концов имеют польские застройщики при таких ценах метра

Если цену Линдена я ещё понимаю, там участок не иначе сам Генеральный Прокурор на общественных началах выбивал, то цену в Варшаве на глиссаде падающих лоукост-бомбардировщиков не вполне

И помню из передач с Бовиным, что акр земли на Манхэттене спекулянты продают по миллиону долларов, и поэтому трудящимся Нью Йорка недоступно жильё в небоскрёбах

Но это было лет 40 назад и меня больше волновал шоколад и мороженое

Кстати мой кум, заканчивавший 25 лет назад Горный ка "шахтостроитель", не знаю как это связывается с тоннелями в ДИИТе, мне в прошлом году на пальцах рассказал какова нынешняя себестоимость монолита не в самом центре и какая доля там участка и коммуникаций. У него вышло порядка 800уе/метр, без взяток за подключение газа и строительства подстанций 10КВ/380 иначе мощности не выделят.

Сейчас может и подорожало, но думаю ненамного.

Не вдвое точно