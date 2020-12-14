«садибу Зеленських» - звичайну одноповерхову хату, яка не мала жодної історичної цінності - знесли ще в 90х - ти цього досі не знав?)striped написав:kingkongovets написав:З 1 грудня на Подільському мостовому переході через Дніпро відкриють рух для легкових авто та громадського транспорту. Також буде доступний новозбудований тунель до вулиці Петра Вершигори та Троєщини. Для вантажівок міст залишиться закритим.
Наразі мостом можуть їздити тільки спецтранспорт і автобус маршруту №111. Благоустрій території завершать до кінця року без перешкод для руху.
А может лучше про садыбу Зеленских расскажет нам глашатай переможных перемог?
"Верховный Суд признал законным снос усадьбы Зеленских в Киеве"
шо тобі тут досі незрозуміло?