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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12094120951209612097
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

striped написав:
  kingkongovets написав:З 1 грудня на Подільському мостовому переході через Дніпро відкриють рух для легкових авто та громадського транспорту. Також буде доступний новозбудований тунель до вулиці Петра Вершигори та Троєщини. Для вантажівок міст залишиться закритим.

Наразі мостом можуть їздити тільки спецтранспорт і автобус маршруту №111. Благоустрій території завершать до кінця року без перешкод для руху.


А может лучше про садыбу Зеленских расскажет нам глашатай переможных перемог?

"Верховный Суд признал законным снос усадьбы Зеленских в Киеве"
«садибу Зеленських» - звичайну одноповерхову хату, яка не мала жодної історичної цінності - знесли ще в 90х - ти цього досі не знав?)

шо тобі тут досі незрозуміло?
kingkongovets
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  #<1 ... 12094120951209612097
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