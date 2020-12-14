Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:З 1 грудня на Подільському мостовому переході через Дніпро відкриють рух для легкових авто та громадського транспорту. Також буде доступний новозбудований тунель до вулиці Петра Вершигори та Троєщини. Для вантажівок міст залишиться закритим.
Наразі мостом можуть їздити тільки спецтранспорт і автобус маршруту №111. Благоустрій території завершать до кінця року без перешкод для руху.
А может лучше про садыбу Зеленских расскажет нам глашатай переможных перемог?
"Верховный Суд признал законным снос усадьбы Зеленских в Киеве"
«садибу Зеленських» - звичайну одноповерхову хату, яка не мала жодної історичної цінності - знесли ще в 90х - ти цього досі не знав?)
Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков? Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами. Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Ви ніколи не задавались запитанням чому в багатьох містах Європи ми бачимо цілі райони середньовічної забудови, а в усіх українських містах разом узятих є тільки декілька церков, що можна порахувати по пальцях однієї руки, що дивом збереглися. Чому так? Тільки через війни? Війни що невщухали в Європі протягом всього середньовічча, Україну зачепили тільки по дотичній. Перша Світова не була такою аж руйнівною для українських міст. Друга Світова? Так, але чи справді протягом Другої Світової зникло старе місто Києва, чи Чернігова, чи Житомира чи Сум? Ні. Бо їх і не було. Тому що з 13-го по 19-те сторічча на цій території здебільшого будували умовно з лайна та палок. Тому що щось краще та дорожче не було ані кому, ані для кого будувати. Нажаль, мені здається, ми знов повертаємось в ту епоху.
Які висновки? Хто кінцевий споживач київських модних МОПів?
Бачив півсотні пакистанцев на виробництві. Які в них вподобання щодо житла? Їм вже провели інструктаж, що ершики в туалеті, це не щоб волосся на голові розчісувати. Можна заселяти в Тетріс.
К хорошему быстро привыкаешь. Так что стоит пакистанцам пожить год-другой в Тетрисе и вы их уже оттуда не выкурите.
Hotab написав:2 Бетон: Кінець епопеї «Хотаб і є-оселя». Забудовник «фізик», а в такому випадку лише 2 лями гривень. Мене таке не влаштовує. Якщо городити город, то щоб лимонів на 4-5 кредитуватися. Щоб якщо платити оті всі страховки, то хоч було заради чого.
Чому не той будинок на Кирилівський, 37/37а? Гарне місце і до офісу два кроки.
Hotab написав:2 Бетон: Кінець епопеї «Хотаб і є-оселя». Забудовник «фізик», а в такому випадку лише 2 лями гривень. Мене таке не влаштовує. Якщо городити город, то щоб лимонів на 4-5 кредитуватися. Щоб якщо платити оті всі страховки, то хоч було заради чого.
Успіх написав: Кажеш, що моя квіточка має всі шанси бути проданою так і не попробував себе в оренді?
Продавать будут, если обстоятельства. А продать и под подушку у.е - глупость.
Так отож. Немає нормальних інструментів для зберігання заощаджень...
В перший рік війни(коли нам ще платили "сотку"), то думав - "от прийду з війни, візьму в іпотеку/є-оселю ще одну квіточку для здачі в оренду..." І от прийшов... глянув на ті ціни... - щось не дуже хочеться брати іпотеку... Але основна перешкода - невизначеність кінця війни!
Я вже неодноразово іх вказував на цій гільці, найкраще це потроху виводити на IBKR і купувати стоки. Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні. Або переконайте мене, шо я не правий )