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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:00
Sidus написав: UA написав: Hotab написав:airmax78
Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)
Коли хуйлостан почне платити контрибуції та репарації курс стане 1,75грн за доллар. І це моїм дуже стриманим оцінкам.
Не очікував, що на цій гільці все ще люди не розуміють, шо ніяких репарацій не буде )
будуть, тільки питання часу.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:00
Sidus написав:
Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
А как же фин? Конечно если играть на мелкие суммы, то ОВГЗ как раз хватит с трудом на буль..буль.. и ням...ням. А если вложиться в ОВГЗ как стоимость квартиры, то уж лучше подальше от гос-ва.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 27 лис, 2024 17:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:01
Sidus написав:
Не очікував, що на цій гільці все ще люди не розуміють, шо ніяких репарацій не буде )
То школа Рашкована (справжнє прізвище+стан душі)
Їм за такі меседжі сидячі у Відні\Вашингтоні гроші платять
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:02
Sidus написав:
Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.Або переконайте мене, шо я не правий
)
Ціни на продукти мають Вас переконати, що Ви - не праві!
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:14
airmax78 написав:
К хорошему быстро привыкаешь. Так что стоит пакистанцам пожить год-другой в Тетрисе и вы их уже оттуда не выкурите.
А можно их куда-нибудь не в Тетрис? Давайте в новопечерские липки лучше
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:17
Игорь Алексеевич написав: Sidus написав:
Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
А как же фин? Конечно если играть на мелкие суммы, то ОВГЗ как раз хватит с трудом на буль..буль.. и ням...ням. А если вложиться в ОВГЗ как стоимость квартиры, то уж лучше подальше от гос-ва.
Фин? Ну да, нужно иметь подтверждение доходов (любой договор продажи недвижимости прокатит) и все. Риск, что государство залезет в карман есть, нов такой стране живем и нужно держать уши по ветру. И самое главное успеть конвертнуться в долл когда будет резкий девал (а когда-то он будет, как и уже было неоднократно в истории).
У недвиги тоже риски большие, особенно когда каждую ночь по 100 шахедов летит
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:20
Sidus написав:
Ну да, нужно иметь подтверждение доходов (любой договор продажи недвижимости прокатит) и все
Может не прокатить, если ему более трёх лет. Фин в банках любит свежачок до 2х лет. И подвержд. доходов тоже до 2х лет. А такую сумму народ мог собирать и больше. Фину это не доказать. Он везде упёртый - дай именно им документы за 2 года.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 27 лис, 2024 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:21
Успіх написав: Sidus написав:
Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.Або переконайте мене, шо я не правий
)
Ціни на продукти мають Вас переконати, що Ви - не праві!
Ну там доходність як раз на 3-4% вище інфляціі, тому не переконливо. Але ж ви просто стверджували, шо нема інструментів - я привів, тому аргументуйте більш переконливо.
І порахуйте доходність вашої "квіточки" на поточний момент в долларі при тому шо ринок продажу ледве живий, ліквідність низка
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:21
UA написав: fox767676 написав:
В Люблине никогда не было бусификации
Думаю, після війни в Голлівуді знімуть фільм про президентство Zе.
Робоча назва - "Просрати все"
Вони виконують заповіти геніальних стратегів - мазепи, грушевського, махна, вінниченка, макаровича і януковича.
По іншому не вміють.
Публіка в курсі, що на окуповану територію повернулось 150000 чоловік?
Не хоче народ впахувати за 300-500 доларів/міс, в ім'я пшеничної держави і злодійкуватих клоунів
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