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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12095120961209712098
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Sidus написав:
  UA написав:
  Hotab написав:airmax78
Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)

Коли хуйлостан почне платити контрибуції та репарації курс стане 1,75грн за доллар. І це моїм дуже стриманим оцінкам.

Не очікував, що на цій гільці все ще люди не розуміють, шо ніяких репарацій не буде )
будуть, тільки питання часу.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Sidus написав:Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
А как же фин? Конечно если играть на мелкие суммы, то ОВГЗ как раз хватит с трудом на буль..буль.. и ням...ням. А если вложиться в ОВГЗ как стоимость квартиры, то уж лучше подальше от гос-ва.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 27 лис, 2024 17:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Sidus написав:Не очікував, що на цій гільці все ще люди не розуміють, шо ніяких репарацій не буде )


То школа Рашкована (справжнє прізвище+стан душі)
Їм за такі меседжі сидячі у Відні\Вашингтоні гроші платять
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:02

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Sidus написав:Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
Ціни на продукти мають Вас переконати, що Ви - не праві! :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:К хорошему быстро привыкаешь. Так что стоит пакистанцам пожить год-другой в Тетрисе и вы их уже оттуда не выкурите.

А можно их куда-нибудь не в Тетрис? Давайте в новопечерские липки лучше :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:17

  Игорь Алексеевич написав:
  Sidus написав:Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
А как же фин? Конечно если играть на мелкие суммы, то ОВГЗ как раз хватит с трудом на буль..буль.. и ням...ням. А если вложиться в ОВГЗ как стоимость квартиры, то уж лучше подальше от гос-ва.

Фин? Ну да, нужно иметь подтверждение доходов (любой договор продажи недвижимости прокатит) и все. Риск, что государство залезет в карман есть, нов такой стране живем и нужно держать уши по ветру. И самое главное успеть конвертнуться в долл когда будет резкий девал (а когда-то он будет, как и уже было неоднократно в истории).
У недвиги тоже риски большие, особенно когда каждую ночь по 100 шахедов летит
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Sidus написав:Ну да, нужно иметь подтверждение доходов (любой договор продажи недвижимости прокатит) и все
Может не прокатить, если ему более трёх лет. Фин в банках любит свежачок до 2х лет. И подвержд. доходов тоже до 2х лет. А такую сумму народ мог собирать и больше. Фину это не доказать. Он везде упёртый - дай именно им документы за 2 года.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 27 лис, 2024 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:21

  Успіх написав:
  Sidus написав:Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
Ціни на продукти мають Вас переконати, що Ви - не праві! :D

Ну там доходність як раз на 3-4% вище інфляціі, тому не переконливо. Але ж ви просто стверджували, шо нема інструментів - я привів, тому аргументуйте більш переконливо.
І порахуйте доходність вашої "квіточки" на поточний момент в долларі при тому шо ринок продажу ледве живий, ліквідність низка
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:21

  UA написав:
  fox767676 написав:В Люблине никогда не было бусификации

Думаю, після війни в Голлівуді знімуть фільм про президентство Zе.
Робоча назва - "Просрати все"

Вони виконують заповіти геніальних стратегів - мазепи, грушевського, махна, вінниченка, макаровича і януковича.
По іншому не вміють.

Публіка в курсі, що на окуповану територію повернулось 150000 чоловік?
Не хоче народ впахувати за 300-500 доларів/міс, в ім'я пшеничної держави і злодійкуватих клоунів
Frant
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