А как же фин? Конечно если играть на мелкие суммы, то ОВГЗ как раз хватит с трудом на буль..буль.. и ням...ням. А если вложиться в ОВГЗ как стоимость квартиры, то уж лучше подальше от гос-ва.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А как же фин? Конечно если играть на мелкие суммы, то ОВГЗ как раз хватит с трудом на буль..буль.. и ням...ням. А если вложиться в ОВГЗ как стоимость квартиры, то уж лучше подальше от гос-ва.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 27 лис, 2024 17:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:02
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:17
Фин? Ну да, нужно иметь подтверждение доходов (любой договор продажи недвижимости прокатит) и все. Риск, что государство залезет в карман есть, нов такой стране живем и нужно держать уши по ветру. И самое главное успеть конвертнуться в долл когда будет резкий девал (а когда-то он будет, как и уже было неоднократно в истории).
У недвиги тоже риски большие, особенно когда каждую ночь по 100 шахедов летит
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Может не прокатить, если ему более трёх лет. Фин в банках любит свежачок до 2х лет. И подвержд. доходов тоже до 2х лет. А такую сумму народ мог собирать и больше. Фину это не доказать. Он везде упёртый - дай именно им документы за 2 года.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 27 лис, 2024 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:21
Ну там доходність як раз на 3-4% вище інфляціі, тому не переконливо. Але ж ви просто стверджували, шо нема інструментів - я привів, тому аргументуйте більш переконливо.
І порахуйте доходність вашої "квіточки" на поточний момент в долларі при тому шо ринок продажу ледве живий, ліквідність низка
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:21
Вони виконують заповіти геніальних стратегів - мазепи, грушевського, махна, вінниченка, макаровича і януковича.
По іншому не вміють.
Публіка в курсі, що на окуповану територію повернулось 150000 чоловік?
Не хоче народ впахувати за 300-500 доларів/міс, в ім'я пшеничної держави і злодійкуватих клоунів
Додано: Сер 27 лис, 2024 18:17
очередной самострой в ЧС?)
по докам 1/ХХ ПС?
коммуникации? каналья аки выгребная яма/вода скважина?
так что может оно и к лучшему)
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