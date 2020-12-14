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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:00
Sidus написав:
Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
А как же фин? Конечно если играть на мелкие суммы, то ОВГЗ как раз хватит с трудом на буль..буль.. и ням...ням. А если вложиться в ОВГЗ как стоимость квартиры, то уж лучше подальше от гос-ва.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 27 лис, 2024 17:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:01
Sidus написав:
Не очікував, що на цій гільці все ще люди не розуміють, шо ніяких репарацій не буде )
То школа Рашкована (справжнє прізвище+стан душі)
Їм за такі меседжі сидячі у Відні\Вашингтоні гроші платять
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:02
Sidus написав:
Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.Або переконайте мене, шо я не правий
)
Ціни на продукти мають Вас переконати, що Ви - не праві!
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:14
airmax78 написав:
К хорошему быстро привыкаешь. Так что стоит пакистанцам пожить год-другой в Тетрисе и вы их уже оттуда не выкурите.
А можно их куда-нибудь не в Тетрис? Давайте в новопечерские липки лучше
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:17
Игорь Алексеевич написав: Sidus написав:
Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
А как же фин? Конечно если играть на мелкие суммы, то ОВГЗ как раз хватит с трудом на буль..буль.. и ням...ням. А если вложиться в ОВГЗ как стоимость квартиры, то уж лучше подальше от гос-ва.
Фин? Ну да, нужно иметь подтверждение доходов (любой договор продажи недвижимости прокатит) и все. Риск, что государство залезет в карман есть, нов такой стране живем и нужно держать уши по ветру. И самое главное успеть конвертнуться в долл когда будет резкий девал (а когда-то он будет, как и уже было неоднократно в истории).
У недвиги тоже риски большие, особенно когда каждую ночь по 100 шахедов летит
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:21
Успіх написав: Sidus написав:
Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.Або переконайте мене, шо я не правий
)
Ціни на продукти мають Вас переконати, що Ви - не праві!
Ну там доходність як раз на 3-4% вище інфляціі, тому не переконливо. Але ж ви просто стверджували, шо нема інструментів - я привів, тому аргументуйте більш переконливо.
І порахуйте доходність вашої "квіточки" на поточний момент в долларі при тому шо ринок продажу ледве живий, ліквідність низка
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Додано: Сер 27 лис, 2024 18:17
Hotab написав:
Кінець епопеї «Хотаб і є-оселя». Забудовник «фізик
», а в такому випадку лише 2 лями гривень. Мене таке не влаштовує. Якщо городити город, то щоб лимонів на 4-5 кредитуватися. Щоб якщо платити оті всі страховки, то хоч було заради чого.
очередной самострой в ЧС?)
по докам 1/ХХ ПС?
коммуникации? каналья аки выгребная яма/вода скважина?
так что может оно и к лучшему)
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:18
Прохожий написав: Hotab написав:
Кінець епопеї «Хотаб і є-оселя». Забудовник «фізик
», а в такому випадку лише 2 лями гривень. Мене таке не влаштовує. Якщо городити город, то щоб лимонів на 4-5 кредитуватися. Щоб якщо платити оті всі страховки, то хоч було заради чого.
очередной самострой в ЧС?)
по докам 1/ХХ ПС?
коммуникации? каналья аки выгребная яма/вода скважина?
так что может оно и к лучшему)
Ні, на диво куплена земля (я мав її перекупити, ця сума включена в прайс фіналу).
Та і якісні матеріли (є відео всіх етапів). Газ присутній в будинку, котел висить, тепла водяна підлога, , 12кВт електрика, центральна вода і центральна каналья (800 т грн благодійного внеску обійшлась на 6 таунів). Гарна локація . Ще землі б трохи більше, але її завжди мало))
Як би там не було, за кеш я неготовий брати навіть те що подобається, хоча потягнув би.
2 ІарМакс: мені Подол для відпочинку, для життя - ні. Та і офіс не потрібний (ні цей, ні інших АК, які працюють на африканському континенті) ) . Робота ж не в офісі. На офіс достатньо раз на півроку заїжджати. Проте може заради інвестиції..???
Зараз все з других рук там, чи щось є у забудовника? ІарМакс, ви не в курсі? Бо купляти у фізичної особи - це знов ліміт 2 млн, це не цікаво.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:06
Я не розумію цієї суєти.
Ціни падають, як спілі груші.
Буц!
Буц! - на землю.
Навіщо ці переживання, ця суєта з цінами?
Питання інше - що буде після точки фазового переходу?
Який рівень життя, які зарплати?
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:13
это ошибка)
Hotab написав: Прохожий написав: Hotab написав:
Кінець епопеї «Хотаб і є-оселя». Забудовник «фізик
», а в такому випадку лише 2 лями гривень. Мене таке не влаштовує. Якщо городити город, то щоб лимонів на 4-5 кредитуватися. Щоб якщо платити оті всі страховки, то хоч було заради чого.
очередной самострой в ЧС?)
по докам 1/ХХ ПС?
коммуникации? каналья аки выгребная яма/вода скважина?
так что может оно и к лучшему)
Ні, на диво куплена земля (я мав її перекупити, ця сума включена в прайс фіналу).
Та і якісні матеріли (є відео всіх етапів). Газ присутній в будинку, котел висить, тепла водяна підлога, , 12кВт електрика, центральна вода і центральна каналья (800 т грн благодійного внеску обійшлась на 6 таунів). Гарна локація . Ще землі б трохи більше, але її завжди мало))
Як би там не було, за кеш я неготовий брати навіть те що подобається, хоча потягнув би.
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но, посмотрите небольшой дом, зачем вам таун с соседями "на голове"?
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