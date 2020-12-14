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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12096120971209812099
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:16

  Frant написав:Я не розумію цієї суєти.
Ціни падають, як спілі груші.
Буц!
Буц! - на землю.
Навіщо ці переживання, ця суєта з цінами?
Питання інше - що буде після точки фазового переходу?
Який рівень життя, які зарплати?

ну опять прошу, ну не сложно же пару ссылок на реальные "упавшие спелые груши"?
буц, буц... :?:
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:26

  Прохожий написав:
  Frant написав:Я не розумію цієї суєти.
Ціни падають, як спілі груші.
Буц!
Буц! - на землю.
Навіщо ці переживання, ця суєта з цінами?
Питання інше - що буде після точки фазового переходу?
Який рівень життя, які зарплати?

ну опять прошу, ну не сложно же пару ссылок на реальные "упавшие спелые груши"?
буц, буц... :?:

покажіть цю буцаючу падаючу гниль - подивимось
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:
Кінець епопеї «Хотаб і є-оселя». Забудовник «фізик», а в такому випадку лише 2 лями гривень. Мене таке не влаштовує. Якщо городити город, то щоб лимонів на 4-5 кредитуватися. Щоб якщо платити оті всі страховки, то хоч було заради чого.

очередной самострой в ЧС?)
по докам 1/ХХ ПС?
коммуникации? каналья аки выгребная яма/вода скважина?

так что может оно и к лучшему)

Ні, на диво куплена земля (я мав її перекупити, ця сума включена в прайс фіналу).
Та і якісні матеріли (є відео всіх етапів). Газ присутній в будинку, котел висить, тепла водяна підлога, , 12кВт електрика, центральна вода і центральна каналья (800 т грн благодійного внеску обійшлась на 6 таунів). Гарна локація . Ще землі б трохи більше, але її завжди мало))
Як би там не було, за кеш я неготовий брати навіть те що подобається, хоча потягнув би.
2 ІарМакс: мені Подол для відпочинку, для життя - ні. Та і офіс не потрібний (ні цей, ні інших АК, які працюють на африканському континенті) ) . Робота ж не в офісі. На офіс достатньо раз на півроку заїжджати. Проте може заради інвестиції..???
Зараз все з других рук там, чи щось є у забудовника? ІарМакс, ви не в курсі? Бо купляти у фізичної особи - це знов ліміт 2 млн, це не цікаво.
А Кампус то ви орендуєте чи купили?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:38

Faceless , у власності. Але там площі не вистачає щоб заблокувати є-оселю. Причому наявна площа не відмінусовується від доступної для є-оселі. Якщо не достатньо, то можна вважати що «нема».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:16

  airmax78 написав:
  барабашов написав:Но вместе с тем Трибека(если не соврАла) неплохо подняла и на аренде(по моему там и 85-90 с бомжремонтом выходило, 37метров 1К стоило от силы 25-27, а выхлоп составил под триста уе на её "стояке" при плане около 220ти) и на финальной продаже и сейчас там под запах озёр с говном те однухи по цене "ремонт в подарок(его ошмётки)" не продают и долго продавать не будут
По ценам Тетрисов и РТ с Даймондами другие статисты наши просветят, есть ли там хоть 150аренд сейчас при более-менее свежем ремонте и не идут ли плинтУса с дверями там в подарок.

Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.

пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте
flyman
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  #<1 ... 12096120971209812099
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