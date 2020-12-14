Додано: Сер 27 лис, 2024 22:28

striped написав: Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!

Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.

И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то

вы про какой дорожай?тут сё просто. рынок аренды резко разделится на 3 сегмента "свежий ремонт", "ремонту до 10 лет" (жить ещё можно но разная фигня начинает раздражать) и "ремонт как в сарае". Причём последний сегмент будет расти количественно, потому что цена аренды 7-12 тыс не даёт возможности сделать ремонт хотя бы за 300кгрн раз в 5-7 лет (квартиры в аренде убиваются примерно за этот период). Таким образом квартиры с ремонтами будут сдаваться за 20+ потому что иначе нет смысла их сдавать. Цену аренды убитых сараев спрогнозировать сложно, может даже ноль. В счет поклейки обоек и замены крышки унитаза.Другими словами среднего сегмента не будет, только фавелы или дворцы.Если вы про цену самого бетона, он начнет расти вместе с массовой ипотекой. Вынуть из кармана кэш 60-100-200 куе на квартиру могут единицы. Ну и целесообразность покупки до конца войны под вопросом. Может так сложиться, что придется покупать гораздо западнее локацию. Кроме того, сейчас многие ломанулись в Европы, посмотрим получится ли им там зацепиться с качеством жизни не хуже Киева. Если да, их квартиры еще какое то время будут обваливать рынок. Но недолго. в 2009 тоже ванговали, что конфискованные ипотечные квартиры обвалят рынок. Но выкинутых за 5 копеек квартир оказалось не так и много.