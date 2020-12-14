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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2024 21:16
Frant написав:
Я не розумію цієї суєти. Ціни падають, як спілі груші.
Буц!
Буц! - на землю.
Навіщо ці переживання, ця суєта з цінами?
Питання інше - що буде після точки фазового переходу?
Який рівень життя, які зарплати?
ну опять прошу, ну не сложно же пару ссылок на реальные "упавшие спелые груши"?
буц, буц...
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:26
Прохожий написав: Frant написав:
Я не розумію цієї суєти. Ціни падають, як спілі груші.
Буц!
Буц! - на землю.
Навіщо ці переживання, ця суєта з цінами?
Питання інше - що буде після точки фазового переходу?
Який рівень життя, які зарплати?
ну опять прошу, ну не сложно же пару ссылок на реальные "упавшие спелые груши"?
буц, буц...
покажіть цю буцаючу падаючу гниль - подивимось
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:31
Hotab написав: Прохожий написав: Hotab написав:
Кінець епопеї «Хотаб і є-оселя». Забудовник «фізик
», а в такому випадку лише 2 лями гривень. Мене таке не влаштовує. Якщо городити город, то щоб лимонів на 4-5 кредитуватися. Щоб якщо платити оті всі страховки, то хоч було заради чого.
очередной самострой в ЧС?)
по докам 1/ХХ ПС?
коммуникации? каналья аки выгребная яма/вода скважина?
так что может оно и к лучшему)
Ні, на диво куплена земля (я мав її перекупити, ця сума включена в прайс фіналу).
Та і якісні матеріли (є відео всіх етапів). Газ присутній в будинку, котел висить, тепла водяна підлога, , 12кВт електрика, центральна вода і центральна каналья (800 т грн благодійного внеску обійшлась на 6 таунів). Гарна локація . Ще землі б трохи більше, але її завжди мало))
Як би там не було, за кеш я неготовий брати навіть те що подобається, хоча потягнув би.
2 ІарМакс: мені Подол для відпочинку, для життя - ні. Та і офіс не потрібний (ні цей, ні інших АК, які працюють на африканському континенті) ) . Робота ж не в офісі. На офіс достатньо раз на півроку заїжджати. Проте може заради інвестиції..???
Зараз все з других рук там, чи щось є у забудовника? ІарМакс, ви не в курсі? Бо купляти у фізичної особи - це знов ліміт 2 млн, це не цікаво.
А Кампус то ви орендуєте чи купили?
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:38
Faceless , у власності. Але там площі не вистачає щоб заблокувати є-оселю. Причому наявна площа не відмінусовується від доступної для є-оселі. Якщо не достатньо, то можна вважати що «нема».
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Hotab
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Додано: Сер 27 лис, 2024 22:16
airmax78 написав: барабашов написав:
Но вместе с тем Трибека(если не соврАла) неплохо подняла и на аренде(по моему там и 85-90 с бомжремонтом выходило, 37метров 1К стоило от силы 25-27, а выхлоп составил под триста уе на её "стояке" при плане около 220ти) и на финальной продаже и сейчас там под запах озёр с говном те однухи по цене "ремонт в подарок(его ошмётки)" не продают и долго продавать не будут
По ценам Тетрисов и РТ с Даймондами другие статисты наши просветят, есть ли там хоть 150аренд сейчас при более-менее свежем ремонте и не идут ли плинтУса с дверями там в подарок.
Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.
пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте
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Додано: Сер 27 лис, 2024 22:21
striped написав:
Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то
при відсутності фондового ринку, нерухомість - один із його субститутів, дохідність оренди і вартість м2 тому можуть слабо корелювати, аналогія ФРО: дивіденти і ціна акцій/облігацій
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Додано: Сер 27 лис, 2024 22:28
striped написав:
Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то
вы про какой дорожай?
тут сё просто. рынок аренды резко разделится на 3 сегмента "свежий ремонт", "ремонту до 10 лет" (жить ещё можно но разная фигня начинает раздражать) и "ремонт как в сарае". Причём последний сегмент будет расти количественно, потому что цена аренды 7-12 тыс не даёт возможности сделать ремонт хотя бы за 300кгрн раз в 5-7 лет (квартиры в аренде убиваются примерно за этот период). Таким образом квартиры с ремонтами будут сдаваться за 20+ потому что иначе нет смысла их сдавать. Цену аренды убитых сараев спрогнозировать сложно, может даже ноль. В счет поклейки обоек и замены крышки унитаза.
Другими словами среднего сегмента не будет, только фавелы или дворцы.
Если вы про цену самого бетона, он начнет расти вместе с массовой ипотекой. Вынуть из кармана кэш 60-100-200 куе на квартиру могут единицы. Ну и целесообразность покупки до конца войны под вопросом. Может так сложиться, что придется покупать гораздо западнее локацию. Кроме того, сейчас многие ломанулись в Европы, посмотрим получится ли им там зацепиться с качеством жизни не хуже Киева. Если да, их квартиры еще какое то время будут обваливать рынок. Но недолго. в 2009 тоже ванговали, что конфискованные ипотечные квартиры обвалят рынок. Но выкинутых за 5 копеек квартир оказалось не так и много.
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