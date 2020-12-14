RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12097120981209912100>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:16

  Frant написав:Я не розумію цієї суєти.
Ціни падають, як спілі груші.
Буц!
Буц! - на землю.
Навіщо ці переживання, ця суєта з цінами?
Питання інше - що буде після точки фазового переходу?
Який рівень життя, які зарплати?

ну опять прошу, ну не сложно же пару ссылок на реальные "упавшие спелые груши"?
буц, буц... :?:
Прохожий
 
Повідомлень: 13960
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:26

  Прохожий написав:
  Frant написав:Я не розумію цієї суєти.
Ціни падають, як спілі груші.
Буц!
Буц! - на землю.
Навіщо ці переживання, ця суєта з цінами?
Питання інше - що буде після точки фазового переходу?
Який рівень життя, які зарплати?

ну опять прошу, ну не сложно же пару ссылок на реальные "упавшие спелые груши"?
буц, буц... :?:

покажіть цю буцаючу падаючу гниль - подивимось
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:
Кінець епопеї «Хотаб і є-оселя». Забудовник «фізик», а в такому випадку лише 2 лями гривень. Мене таке не влаштовує. Якщо городити город, то щоб лимонів на 4-5 кредитуватися. Щоб якщо платити оті всі страховки, то хоч було заради чого.

очередной самострой в ЧС?)
по докам 1/ХХ ПС?
коммуникации? каналья аки выгребная яма/вода скважина?

так что может оно и к лучшему)

Ні, на диво куплена земля (я мав її перекупити, ця сума включена в прайс фіналу).
Та і якісні матеріли (є відео всіх етапів). Газ присутній в будинку, котел висить, тепла водяна підлога, , 12кВт електрика, центральна вода і центральна каналья (800 т грн благодійного внеску обійшлась на 6 таунів). Гарна локація . Ще землі б трохи більше, але її завжди мало))
Як би там не було, за кеш я неготовий брати навіть те що подобається, хоча потягнув би.
2 ІарМакс: мені Подол для відпочинку, для життя - ні. Та і офіс не потрібний (ні цей, ні інших АК, які працюють на африканському континенті) ) . Робота ж не в офісі. На офіс достатньо раз на півроку заїжджати. Проте може заради інвестиції..???
Зараз все з других рук там, чи щось є у забудовника? ІарМакс, ви не в курсі? Бо купляти у фізичної особи - це знов ліміт 2 млн, це не цікаво.
А Кампус то ви орендуєте чи купили?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35578
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:38

Faceless , у власності. Але там площі не вистачає щоб заблокувати є-оселю. Причому наявна площа не відмінусовується від доступної для є-оселі. Якщо не достатньо, то можна вважати що «нема».
Hotab
 
Повідомлень: 13664
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:16

  airmax78 написав:
  барабашов написав:Но вместе с тем Трибека(если не соврАла) неплохо подняла и на аренде(по моему там и 85-90 с бомжремонтом выходило, 37метров 1К стоило от силы 25-27, а выхлоп составил под триста уе на её "стояке" при плане около 220ти) и на финальной продаже и сейчас там под запах озёр с говном те однухи по цене "ремонт в подарок(его ошмётки)" не продают и долго продавать не будут
По ценам Тетрисов и РТ с Даймондами другие статисты наши просветят, есть ли там хоть 150аренд сейчас при более-менее свежем ремонте и не идут ли плинтУса с дверями там в подарок.

Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.

пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37373
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:21

  striped написав:Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то :)

при відсутності фондового ринку, нерухомість - один із його субститутів, дохідність оренди і вартість м2 тому можуть слабо корелювати, аналогія ФРО: дивіденти і ціна акцій/облігацій
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37373
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:28

  striped написав:Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то :)

вы про какой дорожай?

тут сё просто. рынок аренды резко разделится на 3 сегмента "свежий ремонт", "ремонту до 10 лет" (жить ещё можно но разная фигня начинает раздражать) и "ремонт как в сарае". Причём последний сегмент будет расти количественно, потому что цена аренды 7-12 тыс не даёт возможности сделать ремонт хотя бы за 300кгрн раз в 5-7 лет (квартиры в аренде убиваются примерно за этот период). Таким образом квартиры с ремонтами будут сдаваться за 20+ потому что иначе нет смысла их сдавать. Цену аренды убитых сараев спрогнозировать сложно, может даже ноль. В счет поклейки обоек и замены крышки унитаза.

Другими словами среднего сегмента не будет, только фавелы или дворцы.

Если вы про цену самого бетона, он начнет расти вместе с массовой ипотекой. Вынуть из кармана кэш 60-100-200 куе на квартиру могут единицы. Ну и целесообразность покупки до конца войны под вопросом. Может так сложиться, что придется покупать гораздо западнее локацию. Кроме того, сейчас многие ломанулись в Европы, посмотрим получится ли им там зацепиться с качеством жизни не хуже Киева. Если да, их квартиры еще какое то время будут обваливать рынок. Но недолго. в 2009 тоже ванговали, что конфискованные ипотечные квартиры обвалят рынок. Но выкинутых за 5 копеек квартир оказалось не так и много.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25887
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:53

  Успіх написав:Так отож.
Немає нормальних інструментів для зберігання заощаджень...

В перший рік війни(коли нам ще платили "сотку"), то думав - "от прийду з війни, візьму в іпотеку/є-оселю ще одну квіточку для здачі в оренду..."
І от прийшов... глянув на ті ціни... - щось не дуже хочеться брати іпотеку...
Але основна перешкода - невизначеність кінця війни!

так бери не в Львові, а в Херсоні, чи Миколаєві, кількома постами вище в Одессі 3к всього за 30Куе, а ти колись хотів курник в Затоці
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37373
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:06

  Успіх написав:
  Sidus написав:Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий )
Ціни на продукти мають Вас переконати, що Ви - не праві! :D

Маючи два об"єкти нерухомості, плюс два-три млн грн. за 3 роки після закінчення ковіду ціни на продукти тебе би мали менше всього цікавити: "портфель" для чайників: 1/3 твердовалютного кеша, 1/3 бетон, 1/3 ОВДП (цього мало би вистачити не тільки на "ранній вихід на пенсію по фінансовій незалежності" з ікоркою та шампусиком а і на догляд за кицею).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37373
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:30

  flyman написав:1/3 твердовалютного кеша,
и какой проффит он тебе принесёт? валютный кэш это не портфель, а чемодан без ручки. Где его хранить чтоб не спёрли? цены растут даже в уе и проффита от него ноль. По бетону тоже есть вопросы, вложиться в новострой, ремонт, новую технику и мебель и когда оно себя отобьёт? 200 аренд хз. Может остальные цены (кроме аренды) так вырастут, что арендной платы хватит ровно на пицу. Вложится в старьё, потом надо вкладываться в ремонты и опять же какая будет арендная ставка через 3-5 лет? имхо в Украине нет такого актива который бы на горизонте 5-10 лет гарантировал бы безбедную старость. Варианты собрать 100куе и остаток жизни жить на 120 уе в мес. не предлагать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25887
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12097120981209912100>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25067 16736311
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2024 21:17
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5478792
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57022
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13092)
27.11.2024 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.