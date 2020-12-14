Wirująświatła написав:

flyman написав: 1/3 твердовалютного кеша, 1/3 твердовалютного кеша,

и какой проффит он тебе принесёт? валютный кэш это не портфель, а чемодан без ручки. Где его хранить чтоб не спёрли? цены растут даже в уе и проффита от него ноль. По бетону тоже есть вопросы, вложиться в новострой, ремонт, новую технику и мебель и когда оно себя отобьёт? 200 аренд хз. Может остальные цены (кроме аренды) так вырастут, что арендной платы хватит ровно на пицу. Вложится в старьё, потом надо вкладываться в ремонты и опять же какая будет арендная ставка через 3-5 лет? имхо в Украине нет такого актива который бы на горизонте 5-10 лет гарантировал бы безбедную старость. Варианты собрать 100куе и остаток жизни жить на 120 уе в мес. не предлагать.