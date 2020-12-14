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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12097120981209912100
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:50

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:1/3 твердовалютного кеша,
и какой проффит он тебе принесёт? валютный кэш это не портфель, а чемодан без ручки. Где его хранить чтоб не спёрли? цены растут даже в уе и проффита от него ноль. По бетону тоже есть вопросы, вложиться в новострой, ремонт, новую технику и мебель и когда оно себя отобьёт? 200 аренд хз. Может остальные цены (кроме аренды) так вырастут, что арендной платы хватит ровно на пицу. Вложится в старьё, потом надо вкладываться в ремонты и опять же какая будет арендная ставка через 3-5 лет? имхо в Украине нет такого актива который бы на горизонте 5-10 лет гарантировал бы безбедную старость. Варианты собрать 100куе и остаток жизни жить на 120 уе в мес. не предлагать.

для чого Бафет тримає кеш? (як варіант - коли появляється дешевий актив то купити його),
розумієш, в тебе три варіанти, і всі програшні, так буває, але в лотерею. Щось та вивезе.
як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
в успішного долярчика активів явно більше чим на 100куе (1к яка відчувається як 3к, левандівська кавалірка, плюс "мобілізаційні", думаю, ще знайдеться "довоєнна заначка")
flyman
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  #<1 ... 12097120981209912100
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