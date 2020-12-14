Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
и какой проффит он тебе принесёт? валютный кэш это не портфель, а чемодан без ручки. Где его хранить чтоб не спёрли? цены растут даже в уе и проффита от него ноль. По бетону тоже есть вопросы, вложиться в новострой, ремонт, новую технику и мебель и когда оно себя отобьёт? 200 аренд хз. Может остальные цены (кроме аренды) так вырастут, что арендной платы хватит ровно на пицу. Вложится в старьё, потом надо вкладываться в ремонты и опять же какая будет арендная ставка через 3-5 лет? имхо в Украине нет такого актива который бы на горизонте 5-10 лет гарантировал бы безбедную старость. Варианты собрать 100куе и остаток жизни жить на 120 уе в мес. не предлагать.
для чого Бафет тримає кеш? (як варіант - коли появляється дешевий актив то купити його), розумієш, в тебе три варіанти, і всі програшні, так буває, але в лотерею. Щось та вивезе. як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1? щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е., в успішного долярчика активів явно більше чим на 100куе (1к яка відчувається як 3к, левандівська кавалірка, плюс "мобілізаційні", думаю, ще знайдеться "довоєнна заначка")
flyman написав:щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?
где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?
на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.
flyman написав:щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?
где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?
на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.
Кладезь ірпіньської мудрості, ти коли працевлаштуєшся? І другана свого, бучанського підвальщика, теж працевлаштуєш? Хоча би касирами в АТБ чи слюсарями на СТО? Хоч на їжі перестанете економити, віртуальні куплячі київської нерухомості і збирачі реальних опеньків .
Frant написав:Я не розумію цієї суєти. Ціни падають, як спілі груші. Буц! Буц! - на землю. Навіщо ці переживання, ця суєта з цінами? Питання інше - що буде після точки фазового переходу? Який рівень життя, які зарплати?
ну опять прошу, ну не сложно же пару ссылок на реальные "упавшие спелые груши"? буц, буц...
flyman написав:щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?
где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?
на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.
класика на тему:
Прийшла весна Цвітуть дрова Зима холодна і тяжка На огород Погнав народ Шість соток спасуть Козацький род
Собача буда Дача твоя Вночі ти мерзнеш Як автобусів нема Тут всі надії Все твоє майно Граблі шуфя сапа І гною ведро
Приспів: Боже не дай Дотягнути до пенсії Боже до нас добрим будь Будем курити Ще більше пити Бити в морду за що-небудь Боже не дай до пенсії дотягнуть
Ціле життя Не пив не крав Копійку товк На книжку клав Змінилась нагло історія Від грошей тих Лишилось нічево
І знов весна Цвітуть дрова Зима була холодна і тяжка До церкви йди Гриби збирай Життє коротке Колись попадеш в рай