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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2024 00:50
Wirująświatła написав: flyman написав:
1/3 твердовалютного кеша,
и какой проффит он тебе принесёт? валютный кэш это не портфель, а чемодан без ручки. Где его хранить чтоб не спёрли? цены растут даже в уе и проффита от него ноль. По бетону тоже есть вопросы, вложиться в новострой, ремонт, новую технику и мебель и когда оно себя отобьёт? 200 аренд хз. Может остальные цены (кроме аренды) так вырастут, что арендной платы хватит ровно на пицу. Вложится в старьё, потом надо вкладываться в ремонты и опять же какая будет арендная ставка через 3-5 лет? имхо в Украине нет такого актива который бы на горизонте 5-10 лет гарантировал бы безбедную старость. Варианты собрать 100куе и остаток жизни жить на 120 уе в мес. не предлагать.
для чого Бафет тримає кеш? (як варіант - коли появляється дешевий актив то купити його),
розумієш, в тебе три варіанти, і всі програшні, так буває, але в лотерею. Щось та вивезе.
як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
в успішного долярчика активів явно більше чим на 100куе (1к яка відчувається як 3к, левандівська кавалірка, плюс "мобілізаційні", думаю, ще знайдеться "довоєнна заначка")
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Додано: Чет 28 лис, 2024 03:07
fox767676 написав: Sidus написав:
Не очікував, що на цій гільці все ще люди не розуміють, шо ніяких репарацій не буде )
То школа Рашкована (справжнє прізвище+стан душі)
Їм за такі меседжі сидячі у Відні\Вашингтоні гроші платять
Сам охрєнєваю з цього персонажу та його фанбази. Таке враження що живуть у паралельній реальності.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 06:33
flyman написав:
щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?
где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
flyman написав:
як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?
на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 28 лис, 2024 09:53
Wirująświatła написав: flyman написав:
щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?
где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
flyman написав:
як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?
на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.
класика на тему:
Прийшла весна
Цвітуть дрова
Зима холодна і тяжка
На огород
Погнав народ
Шість соток спасуть
Козацький род
Собача буда
Дача твоя
Вночі ти мерзнеш
Як автобусів нема
Тут всі надії
Все твоє майно
Граблі шуфя сапа
І гною ведро
Приспів:
Боже не дай
Дотягнути до пенсії
Боже до нас добрим будь
Будем курити
Ще більше пити
Бити в морду за що-небудь
Боже не дай до пенсії дотягнуть
Ціле життя
Не пив не крав
Копійку товк
На книжку клав
Змінилась нагло історія
Від грошей тих
Лишилось нічево
І знов весна
Цвітуть дрова
Зима була холодна і тяжка
До церкви йди
Гриби збирай
Життє коротке
Колись попадеш в рай
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Додано: Чет 28 лис, 2024 11:08
Хомякоид написав: UA написав:
Панорамные окна это самый большой проеп прошлого десятилетия в киевской архитектурной моде.
Пипл хавает (с)
однухи по 60 м2, спальни по 25 метров это на самом деле классно, только позволить себе такую роскошь могут не только лишь все.
Читал статью что панорамніе окна держат тепло как кирпичная стена.
Я так понимаю проблема в качестве окон. Как всегда тяп ляп.
В Германии очень часто панорманіе окна в частніх домах новостройках.
Климат чуть теплее чем в Украине.
Так и есть. Стеклопакет 40 мм имеет лучшую теплоизоляцию, чем базальтовая вата 200 мм.
Бетон подтверди.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 11:16
Застекленный балкон из спальни маст хэв.
Обеспечивает хорошую звукоизоляцию от взрывов всяких Фау-2 и летающих мопедодов.
Можно нормально выспаться.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 11:50
UA написав: Хомякоид написав: UA написав:
Панорамные окна это самый большой проеп прошлого десятилетия в киевской архитектурной моде.
Пипл хавает (с)
однухи по 60 м2, спальни по 25 метров это на самом деле классно, только позволить себе такую роскошь могут не только лишь все.
Читал статью что панорамніе окна держат тепло как кирпичная стена.
Я так понимаю проблема в качестве окон. Как всегда тяп ляп.
В Германии очень часто панорманіе окна в частніх домах новостройках.
Климат чуть теплее чем в Украине.
Так и есть. Стеклопакет 40 мм имеет лучшую теплоизоляцию, чем базальтовая вата 200 мм.
Бетон подтверди.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 11:52
Подскажите, как пройти в библиотеку и сколько осталось до блек аута?
Воду слівать вже чи рано?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 12:15
UA написав:
Застекленный балкон из спальни маст хэв.
Обеспечивает хорошую звукоизоляцию от взрывов всяких Фау-2 и летающих мопедодов.
Можно нормально выспаться.
это если и плюс броне-шторы
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Додано: Чет 28 лис, 2024 12:19
Пересічні тікають на всі 4 сторони, подалі від країни крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Точка фазового переходу - все ближче.
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