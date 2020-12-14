Додано: Чет 28 лис, 2024 06:33

flyman написав: щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць

при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е., щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місцьпри нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,

flyman написав: як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1? як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?

во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.