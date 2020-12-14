из моч.пузыря?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:57
Це для одного ти рахуєш, а якщо жінка/діти, то цифри інші. Дітей на 115 дол не обмежиш, особливо як навчання піде. Але портфель для чайників для сьогоднішньої України дійсно виглядає збалансований, кеш у такій кількості потрібен на випадок якихось чорних лебедів. Ну і об'єкт нерухомості в якому живеш не дуже можна рахувати активом. Це раніше, наприклад, в 2007р в Києві можна було здати свою 2к за 1000у.о., зняти в обл центрі за 300 і жити собі спокійно на 700. Мається на увазі житло однієї і тієї ж якості/метражу. Зараз по якісному житлу нема такої різниці у відносно безпечних локаціях
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:09
Що таке якісне житло?
Хата в селі колгоспної епохи, обшита пінопластом, з запасом дров, з колодязем, генератором і сонячними панелями?
Чи квартира 100 м2 з сучасним євроремонтом на 25-поверсі новобуду, з електропаленням, часто без електроенергії, і поруч регулярно прильоти шахедів?
___________
Страна крепкіх бесхозяйствєнніков - вона всюди однакова. 74 років бесхозяйствєнності + 33 роки дерибану. Негативна селекція. Тому.
Що нароТ, що керманичі. Не здатні думати на два кроки вперед.
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:18
Каждый день одни и те же сообщения. Всё хреново, все воры и т.д. А чего мучаться в такой стране?. Можно уехать...за бугор.
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:25
Серйозно?
Є інші думки?
Типу, все чудово?
Росте % жирів у маслі?
Кристально чисті, некорумповані розумні чиновники, з некупленними дипломами? Керують грамотно і ефективно, як у Швеції чи Данії? Жодних популістів-клоунів при владі? Корупціонерів саджають мінімум на 10-15 років, як в Америці? га?
Охламон, ти хоч раз бував в тих країнах? Бачив власними очима, як там пересічні люди живуть?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 28 лис, 2024 13:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:34
Игорь Алексеевич
Останні роки у людини 2 основні теми: бидлоеліта і єпеня. Єпенів зараз менше, бо враховуючи удальонку, відключення світла, шахеди й інші показники, то Київ має не краще становище ніж умовні Ірпінь/Буча, Чернівці/Ужгород
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:40
а тема про пАтужну пшеничну державу, з середньою ЗП у пересічного 300-400 дол/міс (найменшою в Європі)? Розкрита чи нерозкрита?
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:48
Мається на увазі квартира в Києві у порівнянні з такою ж квартирою в обласному центрі (Вінниця, Хмельницький, Чернівці і тп). Наприклад, 10ти-річний цегляний/моноліт будинок, 2к квартира однакової площі в прицентральному районі (типу Лукянівка, КПІ). Так от у 2007 році таку в Києві можна було здати за 1000 Дол і зняти натомість у нормальному районі в обласному центрі за 300. А на 700 проживати.
Я порівнюю не з селами, а з обласними центрами - з поліклініками, тц, школами, кафе, нічними клубами, бібліотеками і тп під боком. Зараз так не вийде зробити
Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15
"Маємо те що маємо". Сказав Кравчук і віддав яз та стратегічні бомбардувальники споконвічному ворогові. І після цього можна його доповнити: "Не маємо те, чого не маємо"
Але не тільки пшеницею. Кернел лише на 5му місці, перші 4 металургія та рітейл
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