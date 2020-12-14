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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:09
The_Rebel написав:
Зараз по якісному житлу
Що таке якісне житло?
Хата в селі колгоспної епохи, обшита пінопластом, з запасом дров, з колодязем, генератором і сонячними панелями?
Чи квартира 100 м2 з сучасним євроремонтом на 25-поверсі новобуду, з електропаленням, часто без електроенергії, і поруч регулярно прильоти шахедів?
___________
Страна крепкіх бесхозяйствєнніков - вона всюди однакова. 74 років бесхозяйствєнності + 33 роки дерибану. Негативна селекція. Тому.
Що нароТ, що керманичі. Не здатні думати на два кроки вперед.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:18
Frant написав: The_Rebel написав:
Зараз по якісному житлу
Що таке якісне житло?
Хата в селі колгоспної епохи, обшита пінопластом, з запасом дров, з колодязем, генератором і сонячними панелями?
Чи квартира 100 м2 з сучасним євроремонтом на 25-поверсі новобуду, з електропаленням, часто без електроенергії, і поруч регулярно прильоти шахедів?
___________
Страна крепкіх бесхозяйствєнніков - вона всюди однакова. 74 років бесхозяйствєнності + 33 роки дерибану. Негативна селекція. Тому.
Що нароТ, що керманичі. Не здатні думати на два кроки вперед.
Каждый день одни и те же сообщения. Всё хреново, все воры и т.д. А чего мучаться в такой стране?. Можно уехать...за бугор.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:25
Игорь Алексеевич написав:
А чего мучаться в такой стране?. Можно уехать...за бугор.
Серйозно?
Игорь Алексеевич написав:
Всё хреново, все воры и т.д.
Є інші думки?
Типу, все чудово?
Росте % жирів у маслі?
Кристально чисті, некорумповані розумні чиновники, з некупленними дипломами? Керують грамотно і ефективно, як у Швеції чи Данії? Жодних популістів-клоунів при владі? Корупціонерів саджають мінімум на 10-15 років, як в Америці? га?
Охламон, ти хоч раз бував в тих країнах? Бачив власними очима, як там пересічні люди живуть?
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 28 лис, 2024 13:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:34
Игорь Алексеевич
Останні роки у людини 2 основні теми: бидлоеліта і єпеня. Єпенів зараз менше, бо враховуючи удальонку, відключення світла, шахеди й інші показники, то Київ має не краще становище ніж умовні Ірпінь/Буча, Чернівці/Ужгород
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:39
Frant написав:
Охламон, ти хоч раз бував в тих країнах? Бачив власними очима, як там пересічні люди живуть?
Если ты был и видел, то зачем мучаешься здесь?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:48
Frant написав: The_Rebel написав:
Зараз по якісному житлу
Що таке якісне житло?
Хата в селі колгоспної епохи, обшита пінопластом, з запасом дров, з колодязем, генератором і сонячними панелями?
Чи квартира 100 м2 з сучасним євроремонтом на 25-поверсі новобуду, з електропаленням, часто без електроенергії, і поруч регулярно прильоти шахедів?
___________
Страна крепкіх бесхозяйствєнніков - вона всюди однакова. 74 років бесхозяйствєнності + 33 роки дерибану. Негативна селекція. Тому.
Що нароТ, що керманичі. Не здатні думати на два кроки вперед.
Мається на увазі квартира в Києві у порівнянні з такою ж квартирою в обласному центрі (Вінниця, Хмельницький, Чернівці і тп). Наприклад, 10ти-річний цегляний/моноліт будинок, 2к квартира однакової площі в прицентральному районі (типу Лукянівка, КПІ). Так от у 2007 році таку в Києві можна було здати за 1000 Дол і зняти натомість у нормальному районі в обласному центрі за 300. А на 700 проживати.
Я порівнюю не з селами, а з обласними центрами - з поліклініками, тц, школами, кафе, нічними клубами, бібліотеками і тп під боком. Зараз так не вийде зробити
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15
The_Rebel написав:
Київ має не краще становище ніж умовні Ірпінь/Буча
Гораздо лучше чем левый берег, куда не ходит транспорт во время тревог. Недавно поехал по делам на метро и завис на 1,5 часа. Романтика.
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