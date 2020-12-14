Игорь Алексеевич
Останні роки у людини 2 основні теми: бидлоеліта і єпеня. Єпенів зараз менше, бо враховуючи удальонку, відключення світла, шахеди й інші показники, то Київ має не краще становище ніж умовні Ірпінь/Буча, Чернівці/Ужгород
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:34
Игорь Алексеевич
Останні роки у людини 2 основні теми: бидлоеліта і єпеня. Єпенів зараз менше, бо враховуючи удальонку, відключення світла, шахеди й інші показники, то Київ має не краще становище ніж умовні Ірпінь/Буча, Чернівці/Ужгород
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:40
а тема про пАтужну пшеничну державу, з середньою ЗП у пересічного 300-400 дол/міс (найменшою в Європі)? Розкрита чи нерозкрита?
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:48
Мається на увазі квартира в Києві у порівнянні з такою ж квартирою в обласному центрі (Вінниця, Хмельницький, Чернівці і тп). Наприклад, 10ти-річний цегляний/моноліт будинок, 2к квартира однакової площі в прицентральному районі (типу Лукянівка, КПІ). Так от у 2007 році таку в Києві можна було здати за 1000 Дол і зняти натомість у нормальному районі в обласному центрі за 300. А на 700 проживати.
Я порівнюю не з селами, а з обласними центрами - з поліклініками, тц, школами, кафе, нічними клубами, бібліотеками і тп під боком. Зараз так не вийде зробити
Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15
"Маємо те що маємо". Сказав Кравчук і віддав яз та стратегічні бомбардувальники споконвічному ворогові. І після цього можна його доповнити: "Не маємо те, чого не маємо"
Але не тільки пшеницею. Кернел лише на 5му місці, перші 4 металургія та рітейл
Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15
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