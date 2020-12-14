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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12098120991210012101
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:34

Игорь Алексеевич
Останні роки у людини 2 основні теми: бидлоеліта і єпеня. Єпенів зараз менше, бо враховуючи удальонку, відключення світла, шахеди й інші показники, то Київ має не краще становище ніж умовні Ірпінь/Буча, Чернівці/Ужгород
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:48

  Frant написав:
  The_Rebel написав:Зараз по якісному житлу

Що таке якісне житло?
Хата в селі колгоспної епохи, обшита пінопластом, з запасом дров, з колодязем, генератором і сонячними панелями?

Чи квартира 100 м2 з сучасним євроремонтом на 25-поверсі новобуду, з електропаленням, часто без електроенергії, і поруч регулярно прильоти шахедів?
___________
Страна крепкіх бесхозяйствєнніков - вона всюди однакова. 74 років бесхозяйствєнності + 33 роки дерибану. Негативна селекція. Тому.
Що нароТ, що керманичі. Не здатні думати на два кроки вперед. :mrgreen:

Мається на увазі квартира в Києві у порівнянні з такою ж квартирою в обласному центрі (Вінниця, Хмельницький, Чернівці і тп). Наприклад, 10ти-річний цегляний/моноліт будинок, 2к квартира однакової площі в прицентральному районі (типу Лукянівка, КПІ). Так от у 2007 році таку в Києві можна було здати за 1000 Дол і зняти натомість у нормальному районі в обласному центрі за 300. А на 700 проживати.
Я порівнюю не з селами, а з обласними центрами - з поліклініками, тц, школами, кафе, нічними клубами, бібліотеками і тп під боком. Зараз так не вийде зробити
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15

  Frant написав:а тема про пАтужну пшеничну державу, з середньою ЗП у пересічного 300-400 дол/міс (найменшою в Європі)? Розкрита чи нерозкрита? :mrgreen:

"Маємо те що маємо". Сказав Кравчук і віддав яз та стратегічні бомбардувальники споконвічному ворогові. І після цього можна його доповнити: "Не маємо те, чого не маємо" :)
Зображення
Але не тільки пшеницею. Кернел лише на 5му місці, перші 4 металургія та рітейл
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15

  The_Rebel написав:Київ має не краще становище ніж умовні Ірпінь/Буча
Гораздо лучше чем левый берег, куда не ходит транспорт во время тревог. Недавно поехал по делам на метро и завис на 1,5 часа. Романтика.
Wirująświatła
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  #<1 ... 12098120991210012101
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