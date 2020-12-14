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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:34
Игорь Алексеевич
Останні роки у людини 2 основні теми: бидлоеліта і єпеня. Єпенів зараз менше, бо враховуючи удальонку, відключення світла, шахеди й інші показники, то Київ має не краще становище ніж умовні Ірпінь/Буча, Чернівці/Ужгород
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:48
Frant написав: The_Rebel написав:
Зараз по якісному житлу
Що таке якісне житло?
Хата в селі колгоспної епохи, обшита пінопластом, з запасом дров, з колодязем, генератором і сонячними панелями?
Чи квартира 100 м2 з сучасним євроремонтом на 25-поверсі новобуду, з електропаленням, часто без електроенергії, і поруч регулярно прильоти шахедів?
___________
Страна крепкіх бесхозяйствєнніков - вона всюди однакова. 74 років бесхозяйствєнності + 33 роки дерибану. Негативна селекція. Тому.
Що нароТ, що керманичі. Не здатні думати на два кроки вперед.
Мається на увазі квартира в Києві у порівнянні з такою ж квартирою в обласному центрі (Вінниця, Хмельницький, Чернівці і тп). Наприклад, 10ти-річний цегляний/моноліт будинок, 2к квартира однакової площі в прицентральному районі (типу Лукянівка, КПІ). Так от у 2007 році таку в Києві можна було здати за 1000 Дол і зняти натомість у нормальному районі в обласному центрі за 300. А на 700 проживати.
Я порівнюю не з селами, а з обласними центрами - з поліклініками, тц, школами, кафе, нічними клубами, бібліотеками і тп під боком. Зараз так не вийде зробити
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:37
flyman написав: airmax78 написав:
Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.
пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте
Трибека не пробачив сивочолому кумовство та затримку з отриманням томосу. Тому повністю підтримав Зеленського. Відповідно він не міг залишити Україну під час триумфу волі народу. Думаю він в селі під Києвом і тихо охрєнєваєт від того що відбувається.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:46
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.
пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте
Трибека не пробачив сивочолому кумовство та затримку з отриманням томосу. Тому повністю підтримав Зеленського. Відповідно він не міг залишити Україну під час триумфу волі народу. Думаю він в селі під Києвом і тихо охрєнєваєт від того що відбувається.
он мне плюсики ставит
Помнит, что я уважаю у выживших из Горловки их правильность поступков.
Сказал "всё продал" и всё продал при курсе 23(ну 26)
Не дожидаясь новых пиков с коммунизЪмом
Надо в будущем правительстве(хунте) ему место зерезервировать
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барабашов
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:21
барабашов написав: airmax78 написав: flyman написав:
пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте
Трибека не пробачив сивочолому кумовство та затримку з отриманням томосу. Тому повністю підтримав Зеленського. Відповідно він не міг залишити Україну під час триумфу волі народу. Думаю він в селі під Києвом і тихо охрєнєваєт від того що відбувається.
он мне плюсики ставит
Помнит, что я уважаю у выживших из Горловки их правильность поступков.
Сказал "всё продал" и всё продал при курсе 23(ну 26)
Не дожидаясь новых пиков с коммунизЪмом
Надо в будущем правительстве(хунте) ему место зерезервировать
Значит все-таки рассудок испытаний не вынес - кукуха поехала - выдает желаемое за действительное. Живет в каком-то своем идеальном мире "садок вишневий коло хати". Шкода. З нього міг вийти гарний штурмовик.
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