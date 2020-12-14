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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12098120991210012101
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15

  Frant написав:а тема про пАтужну пшеничну державу, з середньою ЗП у пересічного 300-400 дол/міс (найменшою в Європі)? Розкрита чи нерозкрита? :mrgreen:

"Маємо те що маємо". Сказав Кравчук і віддав яз та стратегічні бомбардувальники споконвічному ворогові. І після цього можна його доповнити: "Не маємо те, чого не маємо" :)
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Але не тільки пшеницею. Кернел лише на 5му місці, перші 4 металургія та рітейл
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:37

  flyman написав:
  airmax78 написав:Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.

пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте

Трибека не пробачив сивочолому кумовство та затримку з отриманням томосу. Тому повністю підтримав Зеленського. Відповідно він не міг залишити Україну під час триумфу волі народу. Думаю він в селі під Києвом і тихо охрєнєваєт від того що відбувається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:46

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.

пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте

Трибека не пробачив сивочолому кумовство та затримку з отриманням томосу. Тому повністю підтримав Зеленського. Відповідно він не міг залишити Україну під час триумфу волі народу. Думаю він в селі під Києвом і тихо охрєнєваєт від того що відбувається.

он мне плюсики ставит
Помнит, что я уважаю у выживших из Горловки их правильность поступков.
Сказал "всё продал" и всё продал при курсе 23(ну 26)
Не дожидаясь новых пиков с коммунизЪмом
Надо в будущем правительстве(хунте) ему место зерезервировать
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:21

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте

Трибека не пробачив сивочолому кумовство та затримку з отриманням томосу. Тому повністю підтримав Зеленського. Відповідно він не міг залишити Україну під час триумфу волі народу. Думаю він в селі під Києвом і тихо охрєнєваєт від того що відбувається.

он мне плюсики ставит
Помнит, что я уважаю у выживших из Горловки их правильность поступков.
Сказал "всё продал" и всё продал при курсе 23(ну 26)
Не дожидаясь новых пиков с коммунизЪмом
Надо в будущем правительстве(хунте) ему место зерезервировать

Значит все-таки рассудок испытаний не вынес - кукуха поехала - выдает желаемое за действительное. Живет в каком-то своем идеальном мире "садок вишневий коло хати". Шкода. З нього міг вийти гарний штурмовик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:45

  The_Rebel написав:
  Frant написав:а тема про пАтужну пшеничну державу, з середньою ЗП у пересічного 300-400 дол/міс (найменшою в Європі)? Розкрита чи нерозкрита? :mrgreen:

"Маємо те що маємо". Сказав Кравчук і віддав яз та стратегічні бомбардувальники споконвічному ворогові. І після цього можна його доповнити: "Не маємо те, чого не маємо" :)
Але не тільки пшеницею. Кернел лише на 5му місці, перші 4 металургія та рітейл

Чому ж така низька зарплата у пересічного???
33 роки, і жодного покращення, при порівнянні з країнами сусідами?

20 років назад відбувся з'їзд сепаратистів в Сєвєродонецтку.
Прищастий пасічник, який обколовся протухшим ботоксом, міг би вжучити уродів. Посадити їх, пачками.

Але він поступив, як справжній самостійник, типу, воріженьки самі згинуть, як роса на сонці.

А вони не згинули, а відтяпали Крим, Луганську і Донецьку область.

Після того, наслідник Януковича, подарував воріженькам ще дві області і найбільшу в Європі атомну станцію.

Это самостийные методы борьбы с врагами государства?
Серьезно?

Зачем все это трепыхание, ребята? Петлюровский вагончик с 1991 ждёт новую порцию придурков-клептократов. И чем быстрее они уедут, тем лучше будет для пересичного
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:58

  The_Rebel написав:Мається на увазі квартира в Києві у порівнянні з такою ж квартирою в обласному центрі (Вінниця, Хмельницький, Чернівці і тп). Наприклад, 10ти-річний цегляний/моноліт будинок, 2к квартира однакової площі в прицентральному районі (типу Лукянівка, КПІ).
Так от у 2007 році таку в Києві можна було здати за 1000 Дол і зняти натомість у нормальному районі в обласному центрі
за 300
за 300-500
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:02

  flyman написав:для чого Бафет тримає кеш?
для чого чи для кого?
є підозра, що Баффет тримає, скоріш, не просто кеш - а "общак" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:22

ну шо -зельный артист разговорного жанра закон про повышение налогов, сборов и прочая - пiдпиcдeць.
flysoulfly
 
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  #<1 ... 12098120991210012101
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