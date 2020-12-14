"Маємо те що маємо". Сказав Кравчук і віддав яз та стратегічні бомбардувальники споконвічному ворогові. І після цього можна його доповнити: "Не маємо те, чого не маємо"
Але не тільки пшеницею. Кернел лише на 5му місці, перші 4 металургія та рітейл
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15
"Маємо те що маємо". Сказав Кравчук і віддав яз та стратегічні бомбардувальники споконвічному ворогові. І після цього можна його доповнити: "Не маємо те, чого не маємо"
Але не тільки пшеницею. Кернел лише на 5му місці, перші 4 металургія та рітейл
Додано: Чет 28 лис, 2024 14:37
Трибека не пробачив сивочолому кумовство та затримку з отриманням томосу. Тому повністю підтримав Зеленського. Відповідно він не міг залишити Україну під час триумфу волі народу. Думаю він в селі під Києвом і тихо охрєнєваєт від того що відбувається.
Додано: Чет 28 лис, 2024 14:46
он мне плюсики ставит
Помнит, что я уважаю у выживших из Горловки их правильность поступков.
Сказал "всё продал" и всё продал при курсе 23(ну 26)
Не дожидаясь новых пиков с коммунизЪмом
Надо в будущем правительстве(хунте) ему место зерезервировать
Додано: Чет 28 лис, 2024 15:21
Значит все-таки рассудок испытаний не вынес - кукуха поехала - выдает желаемое за действительное. Живет в каком-то своем идеальном мире "садок вишневий коло хати". Шкода. З нього міг вийти гарний штурмовик.
Додано: Чет 28 лис, 2024 21:45
Чому ж така низька зарплата у пересічного???
33 роки, і жодного покращення, при порівнянні з країнами сусідами?
20 років назад відбувся з'їзд сепаратистів в Сєвєродонецтку.
Прищастий пасічник, який обколовся протухшим ботоксом, міг би вжучити уродів. Посадити їх, пачками.
Але він поступив, як справжній самостійник, типу, воріженьки самі згинуть, як роса на сонці.
А вони не згинули, а відтяпали Крим, Луганську і Донецьку область.
Після того, наслідник Януковича, подарував воріженькам ще дві області і найбільшу в Європі атомну станцію.
Это самостийные методы борьбы с врагами государства?
Серьезно?
Зачем все это трепыхание, ребята? Петлюровский вагончик с 1991 ждёт новую порцию придурков-клептократов. И чем быстрее они уедут, тем лучше будет для пересичного
Додано: Чет 28 лис, 2024 21:58
за 300-500
Додано: Чет 28 лис, 2024 22:02
Додано: Чет 28 лис, 2024 22:22
ну шо -зельный артист разговорного жанра закон про повышение налогов, сборов и прочая - пiдпиcдeць.
Додано: Чет 28 лис, 2024 22:59
Залишилось зробити ще декілька вельми непопулярних рішень. Особливо серед бЫдло-Ыліти.
Розпочати реальну боротьбу з корупцією.
Посадити на 10 років з конфіскацією майна - пару міністрів, з десяток замміністрів і сотню чиновників середнього рангу.
Провести справедливу мобілізацію, починаючи з верховної ради - 10% на ротацію, на передок, по жребію.
Перевести економіку на військові рейки, і зробити власні балістичні ракети.
На жаль, це вже зробить нова влада, коли зайде сюди. Вона швидко розбереться з беззубими імпотентами.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 28 лис, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 лис, 2024 22:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
время собирать камни и время разбрасывать камни
как же вовремя я вылез из бетона. и как же хорошо, что в бетон не вляпался снова.
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