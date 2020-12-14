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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2024 23:04
Бетон написав:
время собирать камни и время разбрасывать камни
как же вовремя я вылез из бетона. и как же хорошо, что в бетон не вляпался снова.
Це просто чудово, що закінчилось безумне будівництво 25-поверхових неохрущів на всіх київських задворках.
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні недобудів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно самобуди, деякі стоять з 1991 р. Тоді заживемо
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 28 лис, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 23:15
Бетон написав:
я вылез из бетона
Вы продали ЯГ ?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 23:45
Норвеги дають дерибанщикам 2 млрд. доларів на зброю і 1 млрд - в бюджет, на перекладання плитки і ремонт доріг.
Значить, падіння курсу гривни до долара буде не таким швидким, як мало би бути.
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