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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12099121001210112102
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:04

  Бетон написав:время собирать камни и время разбрасывать камни
как же вовремя я вылез из бетона. и как же хорошо, что в бетон не вляпался снова.

Це просто чудово, що закінчилось безумне будівництво 25-поверхових неохрущів на всіх київських задворках.

Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні недобудів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно самобуди, деякі стоять з 1991 р. Тоді заживемо :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 28 лис, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:я вылез из бетона

Вы продали ЯГ ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:45

Норвеги дають дерибанщикам 2 млрд. доларів на зброю і 1 млрд - в бюджет, на перекладання плитки і ремонт доріг.
Значить, падіння курсу гривни до долара буде не таким швидким, як мало би бути.
Frant
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  #<1 ... 12099121001210112102
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