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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2024 23:04
Бетон написав:
время собирать камни и время разбрасывать камни
как же вовремя я вылез из бетона. и как же хорошо, что в бетон не вляпался снова.
Це просто чудово, що закінчилось безумне будівництво 25-поверхових неохрущів на всіх київських задворках.
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні недобудів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно самобуди, деякі стоять з 1991 р. Тоді заживемо
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 28 лис, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 23:15
Бетон написав:
я вылез из бетона
Вы продали ЯГ ?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 23:45
Норвеги дають дерибанщикам 2 млрд. доларів на зброю і 1 млрд - в бюджет, на перекладання плитки і ремонт доріг.
Значить, падіння курсу гривни до долара буде не таким швидким, як мало би бути.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:37
Frant написав: flysoulfly написав:
ну шо -зельный артист разговорного жанра закон про повышение налогов, сборов и прочая - пiдпиcдeць.
Залишилось зробити ще декілька вельми непопулярних рішень. Особливо серед бЫдло-Ыліти.
Розпочати реальну боротьбу з корупцією.
Посадити на 10 років з конфіскацією майна - пару міністрів, з десяток замміністрів і сотню чиновників середнього рангу.
Провести справедливу мобілізацію, починаючи з верховної ради - 10% на ротацію, на передок, по жребію.
Перевести економіку на військові рейки, і зробити власні балістичні ракети.
На жаль, це вже зробить нова влада, коли зайде сюди. Вона швидко розбереться з беззубими імпотентами.
але є одне але:
вона і з вами особисто розбереться швидко
ви ж теж для них тупо паразит столичний, а не шахтар чи тракторист
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:49
Весела нічка сьогодні в К.!
Шахеди налітають пачками
Очевидно,це до дорожаю!
П.С. А де рили-новобудники? Де дорожайники???
Де рожевоокулярна бригада???
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 02:27
Frant написав:
Весела нічка сьогодні в К.!
Шахеди налітають пачками
Очевидно,це до дорожаю!
П.С. А де рили-новобудники? Де дорожайники???
Де рожевоокулярна бригада???
Життя за мить промайнуло у свідомості
Так , на лівобережному совміни 80х по довоєнним цінам чешок 60х
Як то кажуть здійснилася мрія Ідіотка - бери не хочу
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