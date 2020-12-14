Норвеги в 2025 дадуть лузерам-дерибанщикам 3 млрд доларів, зокрема 2 млрд на зброю і 1 млрд в цивільний бюджет, на заміну плитки метро, будівництво нових парків і т п.
Значить, курс гривни до долару 120 : 1 буде не так швидко, як повинен.
Але, він буде, і досить скоро, при таких керманичах
Стосовно зброї, зокрема мін 120 мм. Щось не дуже добре у дерибанщиків виходить освоєння технологій 1914 року. Щось заважає. Чи то загальна тупість, чи то Жори, Дори, Лори на всіх посадах.
Балістичні ракети - абсолютно недосяжна мрія, при такому управлінні