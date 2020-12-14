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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12099121001210112102
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 08:10

Норвеги в 2025 дадуть лузерам-дерибанщикам 3 млрд доларів, зокрема 2 млрд на зброю і 1 млрд в цивільний бюджет, на заміну плитки метро, будівництво нових парків і т п.
Значить, курс гривни до долару 120 : 1 буде не так швидко, як повинен.
Але, він буде, і досить скоро, при таких керманичах :mrgreen:
Стосовно зброї, зокрема мін 120 мм. Щось не дуже добре у дерибанщиків виходить освоєння технологій 1914 року. Щось заважає. Чи то загальна тупість, чи то Жори, Дори, Лори на всіх посадах. :mrgreen:
Балістичні ракети - абсолютно недосяжна мрія, при такому управлінні. Аби простому нароТу було добре, :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:07

  fox767676 написав:
  Бетон написав:я вылез из бетона

Вы продали ЯГ ?

Подарил жене.
За всё хорошее
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:08

А где рылы-новобудовцы?
Где дорожай?
Где очереди в пунктах продажу бетонных коробок?
Где дефицит жилья?
Где выпады в сторону советского жилья 1960-1989-х???
Подавились, уроды? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я яр граді продовжується скуповування нерухомості минулими казнокрадами.
Вони відразу карою везуть стройматеріал і пачками шмалять квартири.
Робітники посольств знімають тут, бо не хочуть їздити по місту
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:10

  Бетон написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:я вылез из бетона

Вы продали ЯГ ?

Подарил жене.
За всё хорошее

первой? обычно только первой жене везёт на такие подарки. не хотите усыновить франта? смешной чувак, всем поднимает настроение :D
Wirująświatła
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  #<1 ... 12099121001210112102
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