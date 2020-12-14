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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12099121001210112102
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:07

  fox767676 написав:
  Бетон написав:я вылез из бетона

Вы продали ЯГ ?

Подарил жене.
За всё хорошее
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я яр граді продовжується скуповування нерухомості минулими казнокрадами.
Вони відразу карою везуть стройматеріал і пачками шмалять квартири.
Робітники посольств знімають тут, бо не хочуть їздити по місту
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:26

  Frant написав:Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні недобудів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно самобуди, деякі стоять з 1991 р. Тоді заживемо :mrgreen:

А якщо так? :lol:
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні хрущів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно ці хрущі, деякі стоять з 1950 рр. Тоді заживемо :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:52

  Бетон написав:время собирать камни и время разбрасывать камни
как же вовремя я вылез из бетона. и как же хорошо, что в бетон не вляпался снова.

поздравляю
во время купить хорошо. но лучше - когда во время продал.

что сейчас с налогами получается?
если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%

если менее 3-х лет:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% вс + 5%ндфл = 12%

если риелторские то еще +5% ко всему

т.е. до 17% расходы! :shock: :?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:00

  Олежан написав:если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%

Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:13

  UA написав:
  Олежан написав:если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%

Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.

да, регулярно кроме вас мало кто сделки проводит

поэтому еще раз прошу обяьснить, если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:38

  Олежан написав:
  UA написав:
  Олежан написав:если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%

Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.

да, регулярно кроме вас мало кто сделки проводит

поэтому еще раз прошу обяьснить, если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?

Все по старому.
1%пф
1% типа гос пошлина
нотарь
Нововведения, это чтобы Первый и Ко и не думал из бетона свои оленьи копыта вынимать.
UA
 
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