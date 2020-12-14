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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:07
fox767676 написав: Бетон написав:
я вылез из бетона
Вы продали ЯГ ?
Подарил жене.
За всё хорошее
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Бетон
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:00
Я яр граді продовжується скуповування нерухомості минулими казнокрадами.
Вони відразу карою везуть стройматеріал і пачками шмалять квартири.
Робітники посольств знімають тут, бо не хочуть їздити по місту
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Бетон
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:26
Frant написав:
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні недобудів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно самобуди, деякі стоять з 1991 р. Тоді заживемо
А якщо так?
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні хрущів
, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно ці хрущі, деякі стоять з 1950 рр.
Тоді заживемо
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_Mykola_
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:52
Бетон написав:
время собирать камни и время разбрасывать камни
как же вовремя я вылез из бетона. и как же хорошо, что в бетон не вляпался снова.
поздравляю
во время купить хорошо. но лучше - когда во время продал.
что сейчас с налогами получается?
если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%
если менее 3-х лет:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% вс + 5%ндфл = 12%
если риелторские то еще +5% ко всему
т.е. до 17% расходы!
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Олежан
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:00
Олежан написав:
если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС
= 7%
Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.
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UA
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:13
UA написав: Олежан написав:
если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС
= 7%
Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.
да, регулярно кроме вас мало кто сделки проводит
поэтому еще раз прошу обяьснить, если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?
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Олежан
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:38
Олежан написав: UA написав: Олежан написав:
если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС
= 7%
Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.
да, регулярно кроме вас мало кто сделки проводит
поэтому еще раз прошу обяьснить, если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?
Все по старому.
1%пф
1% типа гос пошлина
нотарь
Нововведения, это чтобы Первый и Ко и не думал из бетона свои оленьи копыта вынимать.
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UA
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