А якщо так?
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні хрущів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно ці хрущі, деякі стоять з 1950 рр. Тоді заживемо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:26
А якщо так?
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні хрущів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно ці хрущі, деякі стоять з 1950 рр. Тоді заживемо
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:52
поздравляю
во время купить хорошо. но лучше - когда во время продал.
что сейчас с налогами получается?
если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%
если менее 3-х лет:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% вс + 5%ндфл = 12%
если риелторские то еще +5% ко всему
т.е. до 17% расходы!
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:00
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:13
да, регулярно кроме вас мало кто сделки проводит
поэтому еще раз прошу обяьснить, если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:38
Все по старому.
1%пф
1% типа гос пошлина
нотарь
Нововведения, это чтобы Первый и Ко и не думал из бетона свои оленьи копыта вынимать.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:55
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
комерція теж відчує, тепер так вільно як раніше свій портфельчик не відредактуєш
зи:
Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Раніше закон опублікувало видання «Голос Україні» і, зважаючи на термін публікації, він мав набути чинності з 29 листопада.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:35
Поддерживаю
А жильцов - обратно в сёла, на историческую родину
Это не только решит проблему пробок, но также и среднюю зарплату подтолкнёт хорошо вверх, а значит и арендный доход
Если вы понимаете о чём я
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 29 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:48
anduzenko
Не знаю як у Київі, а у Дніпрі хрущи в центре строились на месте руин промзон типа лесопилок или складов с каким то сезонным товаром(часто дореволюционных), иногда даже не сильно в кирпичах восстанавливавшихся после 45года.
На окраинах по разному, но чаще всего на пустыре или отшибе их сразу помногу клепали
Расселяли подвалы домов с катькиного кирпича, аварийных вусмерть после опять же некачественного ремонта после 45года и деревянные временные бараки на тех же местах вблизи заводов с мощными гудками
Сомневаюсь что на Печёрских холмах кто то взрывал массово отличные многоэтажные( выше 2Х этажей ) дома с жб перекрытиями и стенами в 1600мм(как у Коли-ПГС). чтоб нагромоздить по указу ЦК и Никиты лично эти коробки
Что заваливалось само - возможно то и сносили
Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:04
А где хрущи в центре?
Лишь точечно в районе бывших Ленинградской-Плеханова.
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