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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12099121001210112102
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:26

  Frant написав:Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні недобудів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно самобуди, деякі стоять з 1991 р. Тоді заживемо :mrgreen:

А якщо так? :lol:
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні хрущів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно ці хрущі, деякі стоять з 1950 рр. Тоді заживемо :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:52

  Бетон написав:время собирать камни и время разбрасывать камни
как же вовремя я вылез из бетона. и как же хорошо, что в бетон не вляпался снова.

поздравляю
во время купить хорошо. но лучше - когда во время продал.

что сейчас с налогами получается?
если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%

если менее 3-х лет:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% вс + 5%ндфл = 12%

если риелторские то еще +5% ко всему

т.е. до 17% расходы! :shock: :?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:00

  Олежан написав:если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%

Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:13

  UA написав:
  Олежан написав:если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%

Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.

да, регулярно кроме вас мало кто сделки проводит

поэтому еще раз прошу обяьснить, если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:38

  Олежан написав:
  UA написав:
  Олежан написав:если более 3х лет то:
1% гос пошлина + 1%пф + 5% ВС = 7%

Если первая продажа в году
+ 5% ВС в этом случае лишнее
Похоже кроме меня, тут регулярно сделки никто не проводит.

да, регулярно кроме вас мало кто сделки проводит

поэтому еще раз прошу обяьснить, если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?

Все по старому.
1%пф
1% типа гос пошлина
нотарь
Нововведения, это чтобы Первый и Ко и не думал из бетона свои оленьи копыта вынимать.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Нововведения, это чтобы Первый и Ко и не думал из бетона свои оленьи копыта вынимать.


комерція теж відчує, тепер так вільно як раніше свій портфельчик не відредактуєш

зи:
Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Раніше закон опублікувало видання «Голос Україні» і, зважаючи на термін публікації, він мав набути чинності з 29 листопада.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:35

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні недобудів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно самобуди, деякі стоять з 1991 р. Тоді заживемо :mrgreen:

А якщо так? :lol:
Для повного щастя, треба знести всі ці десятки і сотні хрущів, які уродують київські пейзажі. Як мінімум - третину з них, все одно ці хрущі, деякі стоять з 1950 рр. Тоді заживемо :mrgreen:

Поддерживаю
А жильцов - обратно в сёла, на историческую родину
Это не только решит проблему пробок, но также и среднюю зарплату подтолкнёт хорошо вверх, а значит и арендный доход
Если вы понимаете о чём я
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 29 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:48

anduzenko
Не знаю як у Київі, а у Дніпрі хрущи в центре строились на месте руин промзон типа лесопилок или складов с каким то сезонным товаром(часто дореволюционных), иногда даже не сильно в кирпичах восстанавливавшихся после 45года.
На окраинах по разному, но чаще всего на пустыре или отшибе их сразу помногу клепали
Расселяли подвалы домов с катькиного кирпича, аварийных вусмерть после опять же некачественного ремонта после 45года и деревянные временные бараки на тех же местах вблизи заводов с мощными гудками
Сомневаюсь что на Печёрских холмах кто то взрывал массово отличные многоэтажные( выше 2Х этажей ) дома с жб перекрытиями и стенами в 1600мм(как у Коли-ПГС). чтоб нагромоздить по указу ЦК и Никиты лично эти коробки
Что заваливалось само - возможно то и сносили
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:04

  барабашов написав:anduzenko
Не знаю як у Київі, а у Дніпрі хрущи в центре строились на месте руин промзон типа лесопилок или складов с каким то сезонным товаром(часто дореволюционных), иногда даже не сильно в кирпичах восстанавливавшихся после 45года.
На окраинах по разному, но чаще всего на пустыре или отшибе их сразу помногу клепали
Расселяли подвалы домов с катькиного кирпича, аварийных вусмерть после опять же некачественного ремонта после 45года и деревянные временные бараки на тех же местах вблизи заводов с мощными гудками
Сомневаюсь что на Печёрских холмах кто то взрывал массово отличные многоэтажные( выше 2Х этажей ) дома с жб перекрытиями и стенами в 1600мм(как у Коли-ПГС). чтоб нагромоздить по указу ЦК и Никиты лично эти коробки
Что заваливалось само - возможно то и сносили

А где хрущи в центре?
Лишь точечно в районе бывших Ленинградской-Плеханова.
Vadim_
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