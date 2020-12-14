Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:48

anduzenko

Не знаю як у Київі, а у Дніпрі хрущи в центре строились на месте руин промзон типа лесопилок или складов с каким то сезонным товаром(часто дореволюционных), иногда даже не сильно в кирпичах восстанавливавшихся после 45года.

На окраинах по разному, но чаще всего на пустыре или отшибе их сразу помногу клепали

Расселяли подвалы домов с катькиного кирпича, аварийных вусмерть после опять же некачественного ремонта после 45года и деревянные временные бараки на тех же местах вблизи заводов с мощными гудками

Сомневаюсь что на Печёрских холмах кто то взрывал массово отличные многоэтажные( выше 2Х этажей ) дома с жб перекрытиями и стенами в 1600мм(как у Коли-ПГС). чтоб нагромоздить по указу ЦК и Никиты лично эти коробки

Что заваливалось само - возможно то и сносили