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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12100121011210212103
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:59

  барабашов написав:anduzenko
Не знаю як у Київі, а у Дніпрі хрущи в центре строились на месте руин промзон типа лесопилок или складов с каким то сезонным товаром(часто дореволюционных)

Не для хейту, а для підвищення грамотності...
Київ -> у Києві -> Київський -> Кияни
Оболонь -> на Оболоні
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_Mykola_ написав:Не для хейту, а для підвищення грамотності...
Київ -> у Києві -> Київський -> Кияни
Оболонь -> на Оболоні
туди ж, щоб другий раз не вставати:
в слові Печерськ немає «йо»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Все по старому.
1%пф
1% типа гос пошлина
нотарь

пф платит покупан
странно что рыл не знает этого
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