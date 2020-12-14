Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:59
барабашов написав: anduzenko
Не знаю як у
Київі
, а у Дніпрі хрущи в центре строились на месте руин промзон типа лесопилок или складов с каким то сезонным товаром(часто дореволюционных)
Не для хейту, а для підвищення грамотності...
Київ -> у Києві -> Київський -> Кияни
Оболонь -> на Оболоні
_Mykola_
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:11
_Mykola_ написав:Не для хейту, а для підвищення грамотності... Київ -> у Києві -> Київський -> Кияни Оболонь -> на Оболоні
туди ж, щоб другий раз не вставати:
в слові Печерськ немає «йо»
kingkongovets
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:22
UA написав:
Все по старому.
1%пф
1% типа гос пошлина
нотарь
пф платит покупан
странно что рыл не знает этого
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:11
Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення
Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів
https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... dnovlennia
kingkongovets
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:18
kingkongovets написав: _Mykola_ написав:Не для хейту, а для підвищення грамотності... Київ -> у Києві -> Київський -> Кияни Оболонь -> на Оболоні
туди ж, щоб другий раз не вставати:
в слові Печерськ немає «йо»
І я хочу в grammar nazi - попрацюй над словом «відредактуєш»)))
gonchik74
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:20
kingkongovets написав: UA написав:Нововведения, это чтобы Первый и Ко и не думал из бетона свои оленьи копыта вынимать.
комерція теж відчує, тепер так вільно як раніше свій портфельчик не відредактуєш.
Тут
gonchik74
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