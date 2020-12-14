Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів
UA написав:если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?
-Все по старому. 1%пф 1% типа гос пошлина нотарь
Тут несколько недель назад,я писал расходы на переоформление,так два чувака-падали на одно место,доказывая что расходы по итогу не 1%+1% и нотариус,а только 1% + нотариус.... и 1%-можно не платить...Теперь налоги таки "по старому" и тишина.Интересно получается
барабашов написав:Vadim_ у нас в центре точечно их полно,
Где, улица/улицы?
барабашов написав: можно найти и по 4-6шт квадратом каким на гектар, на Гагарина в поле на момент застройки - массивами Пишут же что и на Печёрске тоже массивами Наверно там тоже поля в 59м году были Даже на Островского ж они есть и не парочку и во дворе за ГорСправкой бывшей
Гагарина (на то время - окраина, начиная с казарм и заканчивался на Подстанции) и Островского ЭТО не центр , бы ещё Б. Хмельницкого как улицу так и проспект присоединили к центру п.с. со слов рыл , центр это квадрат - набережная от Литейной до Серова, Чкалова- Исполкомовская.