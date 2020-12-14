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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12101121021210312104>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:59

  барабашов написав:anduzenko
Не знаю як у Київі, а у Дніпрі хрущи в центре строились на месте руин промзон типа лесопилок или складов с каким то сезонным товаром(часто дореволюционных)

Не для хейту, а для підвищення грамотності...
Київ -> у Києві -> Київський -> Кияни
Оболонь -> на Оболоні
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_Mykola_ написав:Не для хейту, а для підвищення грамотності...
Київ -> у Києві -> Київський -> Кияни
Оболонь -> на Оболоні
туди ж, щоб другий раз не вставати:
в слові Печерськ немає «йо»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Все по старому.
1%пф
1% типа гос пошлина
нотарь

пф платит покупан
странно что рыл не знает этого
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення
Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів


https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... dnovlennia
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:18

  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:Не для хейту, а для підвищення грамотності...
Київ -> у Києві -> Київський -> Кияни
Оболонь -> на Оболоні
туди ж, щоб другий раз не вставати:
в слові Печерськ немає «йо»

І я хочу в grammar nazi - попрацюй над словом «відредактуєш»)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:20

  kingkongovets написав:
UA написав:Нововведения, это чтобы Первый и Ко и не думал из бетона свои оленьи копыта вынимать.


комерція теж відчує, тепер так вільно як раніше свій портфельчик не відредактуєш.

Тут
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 17:55

  UA написав:если 1я продажа в году и недвиге более 3х лет...... то какие налоги будут?

-Все по старому.
1%пф
1% типа гос пошлина
нотарь


Тут несколько недель назад,я писал расходы на переоформление,так два чувака-падали на одно место,доказывая что расходы по итогу не 1%+1% и нотариус,а только 1% + нотариус.... и 1%-можно не платить...Теперь налоги таки "по старому" и тишина.Интересно получается
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:49

  барабашов написав:Vadim_
у нас в центре точечно их полно,
Где, улица/улицы?
  барабашов написав: можно найти и по 4-6шт квадратом каким на гектар, на Гагарина в поле на момент застройки - массивами
Пишут же что и на Печёрске тоже массивами
Наверно там тоже поля в 59м году были
Даже на Островского ж они есть и не парочку и во дворе за ГорСправкой бывшей

Гагарина (на то время - окраина, начиная с казарм и заканчивался на Подстанции) и Островского ЭТО не центр ,
вы бы ещё Б. Хмельницкого как улицу так и проспект присоединили к центру.

п.с. со слов рыл , центр это квадрат - Набережная от Литейной до Серова, Чкалова- Исполкомовская -Баррикадная
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 29 лис, 2024 19:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:03

  kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення
Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів


https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... dnovlennia

А где тогда прибыль или им больше нечем заняться как благотворительностью или схема?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:31

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення
Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів


https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... dnovlennia

А где тогда прибыль или им больше нечем заняться как благотворительностью или схема?

Я вже бачу ту оренду)))Зображення
gonchik74
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