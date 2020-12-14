Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів