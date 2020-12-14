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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12101121021210312104
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:22

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення
Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів


https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... dnovlennia

А где тогда прибыль или им больше нечем заняться как благотворительностью или схема?

Це соціальне житло, який там прибуток? землю і комунцікації дадуть територіальні громади, фінансування - західні партнери. Хоча такі мастаби - капля в морі.
BIGor
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