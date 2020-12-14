Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів
kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів
А где тогда прибыль или им больше нечем заняться как благотворительностью или схема?
Це соціальне житло, який там прибуток? землю і комунцікації дадуть територіальні громади, фінансування - західні партнери. Хоча такі мастаби - капля в морі.
Хто в конце заплатит? Це теж шо і при срср ,тобто на податки усіх платників податків? На соседней или на этой писали что срср квартиры надо было принудительно выкупать гражданам уже незалежної, тоесть платившим налоги в общий котёл а потом выкупить по рынку?
Vadim_ написав:Хто в конце заплатит? Це теж шо і при срср ,тобто на податки усіх платників податків? На соседней или на этой писали что срср квартиры надо было принудительно выкупать гражданам уже незалежної, тоесть платившим налоги в общий котёл а потом выкупить по рынку?
а ви посилання взагалі відкривали?
«Фінансування проєкту
На перший етап передбачено 400 млн євро, які дозволять збудувати до 8000 квартир. Ці кошти будуть залучені з грантів та кредитів міжнародних партнерів.
"Міжнародні організації демонструють значний інтерес до підтримки нашого проєкту. Це перший крок, який допоможе відновити житловий фонд України та надати підтримку тим, хто її найбільше потребує", — додав Сухомлин.»
flyman написав:щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?
где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?
на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.
Ехххххххх, таку класну тему ти з Флаєм "замісили" і лише Зе Ребел підключився до дискусії і все....
А якщо б всі підключились - то може б зробили крок до перевороту думок!
То що, може продовжимо тему - "на пенсію в 50р"?
Тож, якщо зібрав умовних 100куїв, то можна після 50р. жити частково на відсотки по них, а додатково по 500$ відщипувати щомісяця від "тіла"?
Але знову ж таки тема для ОДИНАКА!
Для сім'ї вона не... Хоча, після 50р діти вже мають бути самостійним
Тоді давайте розглядати цю нашу тему/формулу на двох - чоловік+дружина. Щоб після 50р. удвох просто насолоджуватися життям і хоч раз на рік їздити на Шацькі озера, чи на море в Одесі
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 29 лис, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:Хто в конце заплатит? Це теж шо і при срср ,тобто на податки усіх платників податків? На соседней или на этой писали что срср квартиры надо было принудительно выкупать гражданам уже незалежної, тоесть платившим налоги в общий котёл а потом выкупить по рынку?
а ви посилання взагалі відкривали?
«Фінансування проєкту
На перший етап передбачено 400 млн євро, які дозволять збудувати до 8000 квартир. Ці кошти будуть залучені з грантів та кредитів міжнародних партнерів.
"Міжнародні організації демонструють значний інтерес до підтримки нашого проєкту. Це перший крок, який допоможе відновити житловий фонд України та надати підтримку тим, хто її найбільше потребує", — додав Сухомлин.»
Грандіозне розпилювання ЄСовських грошей. Питання в тому, хто отримає ці квартири. Явно не прості біженці. Корупція над усе!