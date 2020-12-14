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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1210212103121041210512106>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:22

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення
Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів


https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... dnovlennia

А где тогда прибыль или им больше нечем заняться как благотворительностью или схема?

Це соціальне житло, який там прибуток? землю і комунцікації дадуть територіальні громади, фінансування - західні партнери. Хоча такі мастаби - капля в морі.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:54

  BIGor написав:
  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення
Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів


https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... dnovlennia

А где тогда прибыль или им больше нечем заняться как благотворительностью или схема?

Це соціальне житло, який там прибуток? землю і комунцікації дадуть територіальні громади, фінансування - західні партнери. Хоча такі мастаби - капля в морі.

Хто в конце заплатит?
Це теж шо і при срср ,тобто на податки усіх платників податків?
На соседней или на этой писали что срср квартиры надо было принудительно выкупать гражданам уже незалежної,
тоесть платившим налоги в общий котёл а потом выкупить по рынку?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:Хто в конце заплатит?
Це теж шо і при срср ,тобто на податки усіх платників податків?
На соседней или на этой писали что срср квартиры надо было принудительно выкупать гражданам уже незалежної,
тоесть платившим налоги в общий котёл а потом выкупить по рынку?


а ви посилання взагалі відкривали?

«Фінансування проєкту

На перший етап передбачено 400 млн євро, які дозволять збудувати до 8000 квартир. Ці кошти будуть залучені з грантів та кредитів міжнародних партнерів.

"Міжнародні організації демонструють значний інтерес до підтримки нашого проєкту. Це перший крок, який допоможе відновити житловий фонд України та надати підтримку тим, хто її найбільше потребує", — додав Сухомлин.»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:17

Вічна тема: на пенсію в 50р!

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?

где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
  flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?

на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.

Ехххххххх, таку класну тему ти з Флаєм "замісили" і лише Зе Ребел підключився до дискусії і все....

А якщо б всі підключились - то може б зробили крок до перевороту думок! :D

То що, може продовжимо тему - "на пенсію в 50р"? :)

Тож, якщо зібрав умовних 100куїв, то можна після 50р. жити частково на відсотки по них, а додатково по 500$ відщипувати щомісяця від "тіла"?

Але знову ж таки тема для ОДИНАКА!

Для сім'ї вона не...
Хоча, після 50р діти вже мають бути самостійним :lol:

Тоді давайте розглядати цю нашу тему/формулу на двох - чоловік+дружина.
Щоб після 50р. удвох просто насолоджуватися життям і хоч раз на рік їздити на Шацькі озера, чи на море в Одесу/її область :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 29 лис, 2024 22:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне кажется даже в брежневском фонде полно квартир которые можно было бы за счёт государства снимать у хозяев(купивших или приватизировавших их) по адекватной цене для сферических работающих и не маргинальных переселенцев.
Стариков, тем более возраста ЛАДа и старше надо в пансион селить и кормить тоже из бюджета.
Это я ещё сталинки не в центре не рассматривал, а они часто ещё не аварийные.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:40

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:Vadim_
у нас в центре точечно их полно,
Где, улица/улицы?
  барабашов написав: можно найти и по 4-6шт квадратом каким на гектар, на Гагарина в поле на момент застройки - массивами
Пишут же что и на Печёрске тоже массивами
Наверно там тоже поля в 59м году были
Даже на Островского ж они есть и не парочку и во дворе за ГорСправкой бывшей

Гагарина (на то время - окраина, начиная с казарм и заканчивался на Подстанции) и Островского ЭТО не центр ,
вы бы ещё Б. Хмельницкого как улицу так и проспект присоединили к центру.

п.с. со слов рыл , центр это квадрат - Набережная от Литейной до Серова, Чкалова- Исполкомовская -Баррикадная

Понял - Гоголя и Парк Шевы - это ипеня
Там на Гоголя, Дзержинке и Фучика с 8марта тоже хрущей полно
Рылы наши это ещё тот контингент посетителей шолом-алейхемского цирка маланской кровИ и профиля
Папа юрист(дантист) - а мама по фамилии Свиненко!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:40

  kingkongovets написав:Ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову — голова Держвідновлення
Україна запускає масштабне будівництво соціального житла: перший етап передбачає 6000-8000 квартир для ВПО за підтримки міжнародних партнерів


https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... dnovlennia

8000 ! - моцно...

компактне гетто збудують...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:41

  барабашов написав:Стариков, тем более возраста ЛАДа и старше надо в пансион селить
а чё не на кладбище? Вы те пансионы видели, они как тюрьма.
  барабашов написав:Это я ещё сталинки не в центре не рассматривал, а они часто ещё не аварийные
как это им почти 100 а они не аварийные? Там в каждую надо 3 рыночной стоимости вложить. Примерно как из ЛАДа сделать юношу
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Моя 28года одна и 32года вторая с деревянными перекрытиями пока не потрескались и стоят
Я больше за послевоенные с жб имею ввиду, таких на периферии тоже порядком в заводских районах и поэтому сейчас пустых(почти)
В такой сталинке в зажопье Днепропетровска когда то родился сам творец нынешнего процветания Украины ИВК, он же Беня
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:48

  барабашов написав:Я больше за послевоенные с жб имею ввиду, таких на периферии тоже порядком в заводских районах и поэтому сейчас пустых(почти
бараки? их строили из гавна и палок. Думаете после войны были проф.строители или инженеры? Это самый х...вый фонд что я видел. Сельские избушки и то лучше.
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