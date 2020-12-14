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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:53
буйна еклектика київської забудови
на передньому плані улюблена барабашовим сталінка
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kingkongovets
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:55
Wirująświatła написав: барабашов написав:
Я больше за послевоенные с жб имею ввиду, таких на периферии тоже порядком в заводских районах и поэтому сейчас пустых(почти
бараки? их строили из гавна и палок. Думаете после войны были проф.строители или инженеры? Это самый х...вый фонд что я видел. Сельские избушки и то лучше.
Ти ж в них жила/жив довгий час? Дитинство і пролетарська юність?
Потім "хрущ" орендував?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 29 лис, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:56
kingkongovets написав:
буйна еклектика київської забудови
на передньому плані улюблена барабашовим сталінка
]
ККЦ, ти би краще сів би в кільцеву електричку, проїхався би.
Нафоткав би недобудів, сотні.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:56
Frant написав: Wirująświatła написав: барабашов написав:
Я больше за послевоенные с жб имею ввиду, таких на периферии тоже порядком в заводских районах и поэтому сейчас пустых(почти
бараки? их строили из гавна и палок. Думаете после войны были проф.строители или инженеры? Это самый х...вый фонд что я видел. Сельские избушки и то лучше.
Ти ж в них жила/жив довгий час? Дитинство і пролетарська юність?
Я в хруще жил. Бараки рядом стояли и бывал там в гостях.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:06
сталінка?
та ладно
миколки кривавого періоду
з покращаннями
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 29 лис, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:06
Wirująświatła написав: flyman написав:
щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?
где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
flyman написав:
як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?
на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.
На одному із фін.каналів один із інтерв"юверів висловив таку фразу, у нерухомості тримати навіть 1/2 (що йому радили мудрі євреї), а не як вище пропонував "для чайників 1/3". Потім ще розповідав, що нерухомість надійний актив хеджування інфляції та зберігання, і що його ця властивість не пропорційна інфляції на коротких відрізках часу, але на довгих.
Добавлю свою думку, що держборг лише США від початку ковід обмежень вже майже в два рази виріс (з 20 трлн до 36 ), а інфляція долара всього 20% з невеликим гаком. Так що пальне для росту де є, поки що краник прикручено високою обліковою ставкою ФРС/ЄЦБ.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:12
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.
пробуйте у Відні в громадських місцях вигукувати час від часу "Трибека", і, можливо, ви таки впізнаєте
Трибека не пробачив сивочолому кумовство та затримку з отриманням томосу. Тому повністю підтримав Зеленського. Відповідно він не міг залишити Україну під час триумфу волі народу. Думаю він в селі під Києвом і тихо охрєнєваєт від того що відбувається.
то все "птєнцьі гнєзда леонідова"
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:18
flyman написав:
. Так що пальне для росту де є, поки що краник прикручено високою обліковою ставкою ФРС/ЄЦБ
с окончанием войны ещё 6 млн выедут и такой потенциал роста обрушится на РН
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:23
Wirująświatła написав: flyman написав:
. Так що пальне для росту де є, поки що краник прикручено високою обліковою ставкою ФРС/ЄЦБ
с окончанием войны ещё 6 млн выедут и такой потенциал роста обрушится на РН
И даже не сомневайтесь, что так и будет. Да и еще не конец - многие выедут еще и во время. Поэтому многие работают над уменьшением доли недвиги в портфеле, тем более цены особо не отражают печальную перспективу рынка
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:25
Успіх написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?
где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие.
flyman написав:
як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?
на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.
Ехххххххх, таку класну тему ти з Флаєм "замісили" і лише Зе Ребел підключився до дискусії і все....
А якщо б всі підключились - то може б зробили крок до перевороту думок!
То що, може продовжимо тему - "на пенсію в 50р"?
Тож, якщо зібрав умовних 100куїв, то можна після 50р. жити частково на відсотки по них, а додатково по 500$ відщипувати щомісяця від "тіла"?
Але знову ж таки тема для ОДИНАКА!
Для сім'ї вона не...
Хоча, після 50р діти вже мають бути самостійним
Тоді давайте розглядати цю нашу тему/формулу на двох - чоловік+дружина.
Щоб після 50р. удвох просто насолоджуватися життям і хоч раз на рік їздити на Шацькі озера, чи на море в Одесу/її область
"просто насолоджувати життям" це не означає забити на все болт і нічим не робити, а навпаки, займатися тим, що тобі до душі, не в напряг. А так все вірно, діти дорослі самі себе забезпечують (хоч мінзаром), то для сімейного, навіть менше треба, так як оренда спільна, комуналка спільна.
Капає стабільний пасивний дохід, невнавпряг займаєшся чимось що тобі подобається (ще добавка до "пенсії" капає), то і не обов"язково від "заначки відкушувати" (напр. щоб оточити Львів кавалірками)
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