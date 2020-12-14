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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12103121041210512106
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:27

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Стариков, тем более возраста ЛАДа и старше надо в пансион селить
а чё не на кладбище? Вы те пансионы видели, они как тюрьма.
  барабашов написав:Это я ещё сталинки не в центре не рассматривал, а они часто ещё не аварийные
как это им почти 100 а они не аварийные? Там в каждую надо 3 рыночной стоимости вложить. Примерно как из ЛАДа сделать юношу

в США є містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:31

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:. Так що пальне для росту де є, поки що краник прикручено високою обліковою ставкою ФРС/ЄЦБ
с окончанием войны ещё 6 млн выедут и такой потенциал роста обрушится на РН

Якщо мова про умовний Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:32

містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати
может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать?
  flyman написав:Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:48

  Wirująświatła написав:
містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати
может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать?
  flyman написав:Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето.

На даний момент ціна, напр. на нерухомість формується
1. Накопичення.
2. Поточні доходи.
3. Очікування.
4. Іпотека.

ФР у нас нема, куди крім матрасу і ОВДП вкладати як не в нерухомість? Може успіху-долярчкику криптокоєни запропонуєш, або банківське золото, витвори мистецтва, старі Запрожці та Побєди?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:54

  flyman написав:Може успіху-долярчкику криптокоєни запропонуєш, або банківське золото, витвори мистецтва, старі Запрожці та Побєди?
физ.золото в слитках
  flyman написав:На даний момент ціна, напр. на нерухомість формується
1. Накопичення.
2. Поточні доходи.
3. Очікування.
4. Іпотека.

5. СПРОС (забыл?) или ты его в другие пп включил. На счёт ожиданий не уверен. В зависимостииот того кто какой марафон смотрит у всех они разные. Гордон говорит до конца года. Буданов осенью вошёл в Крым и пьёт там кофе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:33

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати
может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать?
  flyman написав:Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето.

На даний момент ціна, напр. на нерухомість формується
1. Накопичення.
2. Поточні доходи.
3. Очікування.
4. Іпотека.

ФР у нас нема, куди крім матрасу і ОВДП вкладати як не в нерухомість? Може успіху-долярчкику криптокоєни запропонуєш, або банківське золото, витвори мистецтва, старі Запрожці та Побєди?


А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:39

  Миша-клиент написав:А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования?
в 50+ уже поздновато валить. кому нужна ветошь?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.
Бетон
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  #<1 ... 12103121041210512106
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