RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12104121051210612107>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:32

містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати
может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать?
  flyman написав:Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25948
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:48

  Wirująświatła написав:
містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати
может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать?
  flyman написав:Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето.

На даний момент ціна, напр. на нерухомість формується
1. Накопичення.
2. Поточні доходи.
3. Очікування.
4. Іпотека.

ФР у нас нема, куди крім матрасу і ОВДП вкладати як не в нерухомість? Може успіху-долярчкику криптокоєни запропонуєш, або банківське золото, витвори мистецтва, старі Запрожці та Побєди?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37395
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:54

  flyman написав:Може успіху-долярчкику криптокоєни запропонуєш, або банківське золото, витвори мистецтва, старі Запрожці та Побєди?
физ.золото в слитках
  flyman написав:На даний момент ціна, напр. на нерухомість формується
1. Накопичення.
2. Поточні доходи.
3. Очікування.
4. Іпотека.

5. СПРОС (забыл?) или ты его в другие пп включил. На счёт ожиданий не уверен. В зависимостииот того кто какой марафон смотрит у всех они разные. Гордон говорит до конца года. Буданов осенью вошёл в Крым и пьёт там кофе.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25948
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:33

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати
может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать?
  flyman написав:Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето.

На даний момент ціна, напр. на нерухомість формується
1. Накопичення.
2. Поточні доходи.
3. Очікування.
4. Іпотека.

ФР у нас нема, куди крім матрасу і ОВДП вкладати як не в нерухомість? Може успіху-долярчкику криптокоєни запропонуєш, або банківське золото, витвори мистецтва, старі Запрожці та Побєди?


А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 682
З нами з: 02.11.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:39

  Миша-клиент написав:А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования?
в 50+ уже поздновато валить. кому нужна ветошь?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25948
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3977
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:09

  Бетон написав:кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.

можно наложить на руку гипс а в него валюту. я в кино видел. только там драгоценности были :D
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25948
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:23

  Миша-клиент написав:А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.

Миша, если не секрет, за кого голосовали в 2019м?
airmax78
 
Повідомлень: 43115
З нами з: 25.10.12
Подякував: 979 раз.
Подякували: 5321 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 07:50

  Wirująświatła написав:
містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати
может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать?
  flyman написав:Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето.

Ніхто.
Надлишок житла буде, тимчасово, до приходу нової влади і нової демографії.

Принципи і закони - то для нормальних країн.
Для странЫ крепких бесхозяйственников - діють інші підходи.
Такі утворення є нестабільними, насамперед :mrgreen: і приречені на виконання заповіту видатних бесхозяйствєнніков-некорупціонерів грушевського, вінниченка, махна, і януковича :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23988
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1712 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 07:56

  Бетон написав:кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.

Що ти несеш???
В державі крепкіх бесхозяйствєнніков - апріорі не може бути жодної боротьби з корупцією, тому що це фундамент самостійності :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23988
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1712 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12104121051210612107>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25069 16739120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2024 12:46
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5479962
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.