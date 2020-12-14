Додано: Суб 30 лис, 2024 00:33

flyman написав: Wirująświatła написав: містечка/комплекси "для тих кому за 55", rjkz не дасть збрехати может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать? flyman написав: Павлоград, то потенціал там один.

Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший. Павлоград, то потенціал там один.Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший. товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето. может там надо было кавалирку кавалиру без кавалерии покупать?товар не может стоить дороже чем есть денег у покупателя. все кто эти годы получал военные зарплаты закупятся, кто будет покупать остальное жильё? У нас кривая распределения нарушила даже принцип Парето.

На даний момент ціна, напр. на нерухомість формується

1. Накопичення.

2. Поточні доходи.

3. Очікування.

4. Іпотека.



ФР у нас нема, куди крім матрасу і ОВДП вкладати як не в нерухомість? Може успіху-долярчкику криптокоєни запропонуєш, або банківське золото, витвори мистецтва, старі Запрожці та Побєди? На даний момент ціна, напр. на нерухомість формується1. Накопичення.2. Поточні доходи.3. Очікування.4. Іпотека.ФР у нас нема, куди крім матрасу і ОВДП вкладати як не в нерухомість? Може успіху-долярчкику криптокоєни запропонуєш, або банківське золото, витвори мистецтва, старі Запрожці та Побєди?

А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.