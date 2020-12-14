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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12104121051210612107
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 08:01

  Sidus написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:. Так що пальне для росту де є, поки що краник прикручено високою обліковою ставкою ФРС/ЄЦБ
с окончанием войны ещё 6 млн выедут и такой потенциал роста обрушится на РН

И даже не сомневайтесь, что так и будет. Да и еще не конец - многие выедут еще и во время. Поэтому многие работают над уменьшением доли недвиги в портфеле, тем более цены особо не отражают печальную перспективу рынка

З самостійними горе-керманичами - і без війни і до війни - був повний швах. Найменші зарплати в Європі!!!

Війна прискорила процеси деструкції.
Навіть корупція,цей фундамент самостійності - збільшилась в рази.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 08:53

  Бетон написав:кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.

Це скріше пугалки для малят. Все вивозиться, а зараз зі зменшеннями обмежень НБУ і не-кеш виводиться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 08:58

  airmax78 написав:
  Миша-клиент написав:А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.

Миша, если не секрет, за кого голосовали в 2019м?

Нажаль критичний поріг було пройдено коли проголосували за Кравчука, тобто з 5 грудня 1991.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 08:58

  BIGor написав:
  Бетон написав:кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.

Це скріше пугалки для малят. Все вивозиться, а зараз зі зменшеннями обмежень НБУ і не-кеш виводиться.


Так і повинно бути.
Українська Ыліта намагається вивезти з самостійної території все, що можна вивезти. Процес йде 33 роки, останні 3 роки пришвидшився.
Нерухомість продається масово за недорого, в порівнянні з 2021. Буде ще дешевше, за принципом "за скільки дадуть".
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 09:01

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Миша-клиент написав:А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.

Миша, если не секрет, за кого голосовали в 2019м?

Нажаль критичний поріг було пройдено коли проголосували за Кравчука, тобто з 5 грудня 1991.

І в травні 2019.
То був останній шанс щось змінити.
Який повністю проїпали.
Корупція і дерибан і бесхозяйственність -:- наше все)))
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 10:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
Бетон
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