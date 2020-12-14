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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2024 08:01
Sidus написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
. Так що пальне для росту де є, поки що краник прикручено високою обліковою ставкою ФРС/ЄЦБ
с окончанием войны ещё 6 млн выедут и такой потенциал роста обрушится на РН
И даже не сомневайтесь, что так и будет. Да и еще не конец - многие выедут еще и во время. Поэтому многие работают над уменьшением доли недвиги в портфеле, тем более цены особо не отражают печальную перспективу рынка
З самостійними горе-керманичами - і без війни і до війни - був повний швах. Найменші зарплати в Європі!!!
Війна прискорила процеси деструкції.
Навіть корупція,цей фундамент самостійності - збільшилась в рази.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 08:53
Бетон написав:
кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.
Це скріше пугалки для малят. Все вивозиться, а зараз зі зменшеннями обмежень НБУ і не-кеш виводиться.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 08:58
airmax78 написав: Миша-клиент написав:
А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.
Миша, если не секрет, за кого голосовали в 2019м?
Нажаль критичний поріг було пройдено коли проголосували за Кравчука, тобто з 5 грудня 1991
.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 08:58
BIGor написав: Бетон написав:
кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.
Це скріше пугалки для малят. Все вивозиться, а зараз зі зменшеннями обмежень НБУ і не-кеш виводиться.
Так і повинно бути.
Українська Ыліта намагається вивезти з самостійної території все, що можна вивезти. Процес йде 33 роки, останні 3 роки пришвидшився.
Нерухомість продається масово за недорого, в порівнянні з 2021. Буде ще дешевше, за принципом "за скільки дадуть".
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Додано: Суб 30 лис, 2024 09:01
BIGor написав: airmax78 написав: Миша-клиент написав:
А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.
Миша, если не секрет, за кого голосовали в 2019м?
Нажаль критичний поріг було пройдено коли проголосували за Кравчука, тобто з 5 грудня 1991
.
І в травні 2019.
То був останній шанс щось змінити.
Який повністю проїпали.
Корупція і дерибан і бесхозяйственність -:- наше все)))
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Додано: Суб 30 лис, 2024 10:33
Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
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Додано: Суб 30 лис, 2024 11:03
Бетон написав:
Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
Чудово!
Нарешті закінчилась халтура!
Ремонт в подарунок - став нормою.
Як я і прогнозував, Кржн плавно опускається до точки фазового переходу. При такому управлінні - без варіантів!
Якість, якість понад усе!
А не халтура, не дерибан і не корупція.
П.С. Ремонт машин подорожчав, суттєво.
Майстрів мало - одні воюють, інші ухиляються, треті втекли за кордон.
Єпоха дешевих робітників, дешевої електроенергії & закінчилась!
Тепер питання з корупцією. Хто перший - держава знищить корупцію, чи корупція державу? Відповідь мені очевидна
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Додано: Суб 30 лис, 2024 11:33
BIGor написав: airmax78 написав: Миша-клиент написав:
А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.
Миша, если не секрет, за кого голосовали в 2019м?
Нажаль критичний поріг було пройдено коли проголосували за Кравчука, тобто з 5 грудня 1991
.
як каже хотаб: "був час щоб виїхати, а хто не виїхав до часу Ч, значить його то всьо влаштовувало, тому М1860 потрібно іти віддать долг відсвічуючи в тепліку"
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Додано: Суб 30 лис, 2024 11:49
Frant написав: Бетон написав:
Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
Чудово!
Нарешті закінчилась халтура!
Ремонт в подарунок - став нормою.
Як я і прогнозував, Кржн плавно опускається до точки фазового переходу. При такому управлінні - без варіантів!
Якість, якість понад усе!
А не халтура, не дерибан і не корупція.
Чудово. Продаж первинки зупинився. Попереду їх зникнення. Чудово, действительно.
Чудово, что во всём мире налог насчитывают на доход.
Что Чудово?
Что в карман казнокрадов будет не 1.5% а 5?
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