А чего НЕ рассматриваете кэш в валюте + виза + билеты как направление инвестирования? Сколько уже людей выехало, за эти годы - обжились ИЛИ обживаются на новом месте КАК ПРАВИЛО с детьми, находят работу и место учебы детей, учат языки?... За ними - последуют родычи (в порядке воссоединения семей, ИЛИ даже не близкие, а то и друзья-знакомые которым ранее выехавшие - помогут привыкнуть на новом месте)... Страна - разрушена, економика - разрушена, перспективы улучшения во всем - иллюзорны, разве что уповать на марсиан как Будивельнык вспомнил совковый фильм с фразой о построении коммунизма.