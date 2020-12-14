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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12106121071210812109>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача

ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж

за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:56

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача

ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж

за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби

Маєте на увазі Франта?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:07

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача

ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж

за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби

ККЦ, а як з корупцією в "нормальній державі"?
Хто кого переможе?
Здогадуєшся? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:09

  flyman написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:[
Миша, если не секрет, за кого голосовали в 2019м?

Нажаль критичний поріг було пройдено коли проголосували за Кравчука, тобто з 5 грудня 1991.

як каже хотаб: "був час щоб виїхати, а хто не виїхав до часу Ч, значить його то всьо влаштовувало, тому М1860 потрібно іти віддать долг відсвічуючи в тепліку"

Хіба ти не поділяєш цю думку? Ти ж свідомо депозит розмістив у Польщі, філіпінку на Філіппінах, а себе в жулянському підвалі. Якби ти не поділяв мою думку, воно було б все в купі. Купі …….
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:10

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача

ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж

за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби

Маєте на увазі Франта?

А я тут при чому???
Живу в коробці з під холодильника, під мостом, їзжу на старому "Ланосі" і живу на мінімальну зарплату. Жодного дня не працював чиновником, і взагалі закінчив 4 класи церковно-приходської школи.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:19

  Frant написав:А я тут при чому???
Живу в коробці з під холодильника, під мостом, їзжу на старому "Ланосі" і живу на мінімальну зарплату. Жодного дня не працював чиновником, і взагалі закінчив 4 класи церковно-приходської школи.
всё равно мы тебя любим... хочешь розовую шубу подарим? к твоему маникюру просто супер подойдёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:20

  flyman написав:Якщо мова про умовний Павлоград, то потенціал там один.
Якщо мова про столицю і обл. центри західніше Збруча, то там потенціал росту інший.
тобто, східніше Збруча (і не столиця з передмістіми), у цілому, перспективи - ВСЬО ? :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:24

  Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно


А подробней, в чем причина ?
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:25

  kingkongovets написав:за нормальну державу треба платити
:) а хоч помацати нормальну державу руками (чи не підробка або фатаморгана якась?) перед тим як платити за неї - можна?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:30

  flysoulfly написав:
  kingkongovets написав:за нормальну державу треба платити
:) а хоч помацати нормальну державу руками (чи не підробка або фатаморгана якась?) перед тим як платити за неї - можна?

А хтось ще не намацався?) Щоб помацати нормальну тре бути виїздним. Як депутати і чиновники. Чи ви думаєте чим вони у відрядженнях займаються. Мацають)
gonchik74
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