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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2024 13:43
Бетон написав:
кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.
Почему нельзя, как минимум,часть кэша тут нотариально подарить жене (маме, детям"на_вырост") несколькими "небольшими" порциями? Пусть она перед выездом откроет в 30-70 наших банках (да, хлопотно) валютные карты, за бугром снимает нал постепенно (да, с комис) и оформляет будущие покупки там хоть какой-то недвиги на себя.
не про лимонЫ у.йо. речь же
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 30 лис, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 13:45
kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача
ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж
за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби
ККЦ, тобі нагадати про якість управління на пшеничній території?
Чим займалась зелена влада щ 2019 по 24.02.2022? Готувались до війни, хоч трохи, колгоспні клоуни?
Про безпросвітнй безкінечний дерибан, про тотальну корупцію, про найменші зарплати в Європі - ще пам'ятаєш?
Про зарплати інженерів, математиків, хіміків, фізиків 300-400 дол міс на руки?
Причому - в незалежності, хто при владі.
Результат той же самий.
Страна крепкіх бесхозяйствєнніков
Уроди створили тут маленьку росію. Фундамент якої - корупція, тупість і бєзнаказанность
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Додано: Суб 30 лис, 2024 13:51
Frant написав:
Надлишок житла є, особливо новобудів
особливо недоново
будів
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Додано: Суб 30 лис, 2024 13:51
Frant ты наш вождь. жги ещё мы рядом!
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:02
Frant написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача
ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж
за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби
ККЦ, тобі нагадати про якість управління на пшеничній території?
Чим займалась зелена влада щ 2019 по 24.02.2022? Готувались до війни, хоч трохи, колгоспні клоуни?
Про безпросвітнй безкінечний дерибан, про тотальну корупцію, про найменші зарплати в Європі - ще пам'ятаєш?
Про зарплати інженерів, математиків, хіміків, фізиків 300-400 дол міс на руки?
Причому - в незалежності, хто при владі.
Результат той же самий.
Страна крепкіх бесхозяйствєнніков
Уроди створили тут маленьку росію. Фундамент якої - корупція, тупість і бєзнаказанность
щас мы придем к тому, что без идеи, общей цели, идеологии, люди не готовы работать не то что за 300, а и за 2000 долларов.
за 30 лет правительство ни разу не предложило путь к благополучию и становлению сильной страной и сильным народом. только популизм, за все хорошее и тд
потому и бегут отсюда. в европе тоже идеи нет, так хоть платят больше
для тех, кто возбудился — свобода и капитализм тоже может быть идеологией, на ней выросла америка и многие другие страны
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:08
Говорят на Печерске очень сильно упадет, в ноль.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:11
kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача
ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж
за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби
3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:16
vladimir07 написав:
Бетон написав:
Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
А подробней, в чем причина ?
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