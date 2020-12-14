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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2024 13:24
Бетон написав:
Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
А подробней, в чем причина ?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 13:25
kingkongovets написав:
за нормальну державу треба платити
а хоч помацати нормальну державу руками (чи не підробка або фатаморгана якась?) перед тим як платити за неї - можна?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 13:43
Бетон написав:
кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.
Почему нельзя, как минимум,часть кэша тут нотариально подарить жене (маме, детям"на_вырост") несколькими "небольшими" порциями? Пусть она перед выездом откроет в 30-70 наших банках (да, хлопотно) валютные карты, за бугром снимает нал постепенно (да, с комис) и оформляет будущие покупки там хоть какой-то недвиги на себя.
не про лимонЫ у.йо. речь же
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 30 лис, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 13:51
Frant написав:
Надлишок житла є, особливо новобудів
особливо недоново
будів
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:11
kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача
ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж
за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби
3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?
Фактично мені підняли податок на 30%. Третину доходу
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 30 лис, 2024 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:16
vladimir07 написав:
Бетон написав:
Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
А подробней, в чем причина ?
Приєднуюсь до запитання
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:20
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача
ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж
за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби
3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?
я то уявляю, а ти мабуть вирішив що попав в казку де не треба платити податки, 130 оренд як з куста і всі мають розуміти що на полі гройсмейстер?)
спробуй так же в Польщі, до речі наскільки мені відомо там теж прогресивні податкі в цій сфері
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:22
kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Хто в конце заплатит?
Це теж шо і при срср ,тобто на податки усіх платників податків?
На соседней или на этой писали что срср квартиры надо было принудительно выкупать гражданам уже незалежної,
тоесть платившим налоги в общий котёл а потом выкупить по рынку?
а ви посилання взагалі відкривали?
Я про те шо радянські будинки будувались на кошти наріда у вигляді податків ,
яка може бути за це оплата при приватизаціі і принудительный выкуп у кого?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 14:25
kingkongovets написав: Бетон написав:
Бетон написав:Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача
ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж
за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби
3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?
я то уявляю, а ти мабуть вирішив що попав в казку де не треба платити податки, 130 оренд як з куста і всі мають розуміти що на полі гройсмейстер?)
спробуй так же в Польщі, до речі наскільки мені відомо там теж прогресивні податкі в цій сфері
Мені підняли податок на 30% від доходу в Україні.
В Польщі мій податок від доходу, різниці витрат і доходу 18.5%. Зараз моя квартира в Варшаві коштує 200 куе. Купівля 100 куе. Витрати на ремонт 40 куе. Податків мені нарахували 11200$.
В Україні було б 22 куе.
Я консультувався з юристами, при відкритті юридичної особи, мої податки будуть ще менше
І я повністю згоден. За нормальну державу я плачу податок з оренди в Варшаві. І повоював би. Бо вона вже дала мені і дітям більше
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 30 лис, 2024 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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