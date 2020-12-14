Додано: Суб 30 лис, 2024 14:48

flyman написав: Успіх написав: Wirująświatła написав: 5793091:flyman" щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць

при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е., во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?



где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие. [quote="5793091:flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1? во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие. [quote="5793091:flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1? Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?



на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья. Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.

Ехххххххх, таку класну тему ти з Флаєм "замісили" і лише Зе Ребел підключився до дискусії і все....



А якщо б всі підключились - то може б зробили крок до перевороту думок!



То що, може продовжимо тему - "на пенсію в 50р"?



Тож, якщо зібрав умовних 100куїв, то можна після 50р. жити частково на відсотки по них, а додатково по 500$ відщипувати щомісяця від "тіла"?



Але знову ж таки тема для ОДИНАКА!



Для сім'ї вона не...

Хоча, після 50р діти вже мають бути самостійним



Тоді давайте розглядати цю нашу тему/формулу на двох - чоловік+дружина.

Щоб після 50р. удвох просто насолоджуватися життям і хоч раз на рік їздити на Шацькі озера, чи на море в Одесу/її область Ехххххххх, таку класну тему ти з Флаєм "замісили" і лише Зе Ребел підключився до дискусії і все....А якщо б всі підключились - то може б зробили крок до перевороту думок!То що, може продовжимо тему - "на пенсію в 50р"?Тож, якщо зібрав умовних 100куїв, то можна після 50р. жити частково на відсотки по них, а додатково по 500$ відщипувати щомісяця від "тіла"?Але знову ж таки тема для ОДИНАКА!Для сім'ї вона не...Хоча, після 50р діти вже мають бути самостійнимТоді давайте розглядати цю нашу тему/формулу на двох - чоловік+дружина.Щоб після 50р. удвох просто насолоджуватися життям і хоч раз на рік їздити на Шацькі озера, чи на море в Одесу/її область

"просто насолоджувати життям" це не означає забити на все болт і нічим не робити, а навпаки, займатися тим, що тобі до душі, не в напряг. А так все вірно, діти дорослі самі себе забезпечують (хоч мінзаром), то для сімейного, навіть менше треба, так як оренда спільна, комуналка спільна.Капає стабільний пасивний дохід, невнавпряг займаєшся чимось що тобі подобається (ще добавка до "пенсії" капає),(напр. щоб оточити Львів кавалірками)[/quote]====Щоб не "відкушувати від тіла скирди" треба орієнтовно прикинути, скільки треба грошей в місяць на потреби сімейної пари?Якщо ми справді розглядаємо 100куїв скирди - а це (нехай буде для простоти підрахуя) мої 2 квіточки(53м2 і 28м2) з ремонтами- то при їх здачі в оренду, чи покриють вони потреби сімейної пари після 50р, якщо тут потрібно врахувати ще й оренду і комуналь, де буде жити ця умовна успішна сімейна пара!Тут, наче математика не сходиться...Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?700-800дол?Знову виходить, що це лише підходить для одинака/холостякаА для сімейної пари - таки треба ще відщипувати щомісяця додаткових 500дол(продавши меншу квітку), щоб покривало базові потреби.(вже мовчу, якщо серйозно хтось захворіє - то покищо ми це опустимо)То що виходить, що скирда в 100куїв може забезпечити вихід на пенсію в 50 років лише ОДНУ людину?(якщо саму скирду не рухати/не відщипувати від неї?)