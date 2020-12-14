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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12107121081210912110>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не пару. А десь третина доходу
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:Горила ,вы на загальній системі + ПДВ чі ФОП ...
пара відсотків для держслужбовця неачом а для пересічного дуже багато
гальмо, я не тільки ніколи не був чиновником, а взагалі ніколи в житті не працював на дядю і сплачую податки з оренди як фізособа на загальних підставах про що неодноразово тут писав

і ще раз: ухилянти від податків і служби не мають ніякого морального права на критику взагалі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:47

  flysoulfly написав:
  Бетон написав:кэш в валюте. ты попробуй его перевези блин.
тик ток завален свежими водосами про изъятие наличных. итальянские мусора это на конвеер поставили
а сколько перестановщиков накрыли? и всех кто переставлял бабло. всю цепочку - всех на допрос. и квартиры арестуют.

Почему нельзя, как минимум,часть кэша тут нотариально подарить жене (маме, детям"на_вырост") несколькими "небольшими" порциями? Пусть она перед выездом откроет в 30-70 наших банках (да, хлопотно) валютные карты, за бугром снимает нал постепенно (да, с комис) и оформляет будущие покупки там хоть какой-то недвиги на себя.

не про лимонЫ у.йо. речь же

Идея нормальная
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:48

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
5793091:flyman" щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?

где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие. [quote="5793091:flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?

на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.

Ехххххххх, таку класну тему ти з Флаєм "замісили" і лише Зе Ребел підключився до дискусії і все....

А якщо б всі підключились - то може б зробили крок до перевороту думок!

То що, може продовжимо тему - "на пенсію в 50р"?

Тож, якщо зібрав умовних 100куїв, то можна після 50р. жити частково на відсотки по них, а додатково по 500$ відщипувати щомісяця від "тіла"?

Але знову ж таки тема для ОДИНАКА!

Для сім'ї вона не...
Хоча, після 50р діти вже мають бути самостійним :lol:

Тоді давайте розглядати цю нашу тему/формулу на двох - чоловік+дружина.
Щоб після 50р. удвох просто насолоджуватися життям і хоч раз на рік їздити на Шацькі озера, чи на море в Одесу/її область :lol:

"просто насолоджувати життям" це не означає забити на все болт і нічим не робити, а навпаки, займатися тим, що тобі до душі, не в напряг. А так все вірно, діти дорослі самі себе забезпечують (хоч мінзаром), то для сімейного, навіть менше треба, так як оренда спільна, комуналка спільна.
Капає стабільний пасивний дохід, невнавпряг займаєшся чимось що тобі подобається (ще добавка до "пенсії" капає), то і не обов"язково від "заначки відкушувати" (напр. щоб оточити Львів кавалірками)[/quote]


====

Щоб не "відкушувати від тіла скирди" треба орієнтовно прикинути, скільки треба грошей в місяць на потреби сімейної пари?
Якщо ми справді розглядаємо 100куїв скирди - а це (нехай буде для простоти підрахуя) мої 2 квіточки(53м2 і 28м2) з ремонтами ;) - то при їх здачі в оренду, чи покриють вони потреби сімейної пари після 50р, якщо тут потрібно врахувати ще й оренду і комуналь, де буде жити ця умовна успішна сімейна пара! :D

Тут, наче математика не сходиться...
Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?
700-800дол?
Знову виходить, що це лише підходить для одинака/холостяка :mrgreen:
А для сімейної пари - таки треба ще відщипувати щомісяця додаткових 500дол(продавши меншу квітку), щоб покривало базові потреби.
(вже мовчу, якщо серйозно хтось захворіє - то покищо ми це опустимо)

То що виходить, що скирда в 100куїв може забезпечити вихід на пенсію в 50 років лише ОДНУ людину?(якщо саму скирду не рухати/не відщипувати від неї?)
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Те, що чітко вимагає реформ:
корупція
корупція
корупція
тупість чиновників


фігня ті балачки про корупцію
чим більше боряться, тим гірше
мозги людям перепрошивати треба
почиинаючи з арифметики та базової логіки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:28

Давно хотів запитати

Друзі, дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:14

  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

ІА дає точні прогнози. А судячи з його дій, то треба брати нахалбуди.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:15

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Горила ,вы на загальній системі + ПДВ чі ФОП ...
пара відсотків для держслужбовця неачом а для пересічного дуже багато
гальмо, я не тільки ніколи не був чиновником, а взагалі ніколи в житті не працював на дядю і сплачую податки з оренди як фізособа на загальних підставах про що неодноразово тут писав

і ще раз: ухилянти від податків і служби не мають ніякого морального права на критику взагалі

я вас лише культурно запитав на якій ви системі оподаткування?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:25

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Горила ,вы на загальній системі + ПДВ чі ФОП ...
пара відсотків для держслужбовця неачом а для пересічного дуже багато
гальмо, я не тільки ніколи не був чиновником, а взагалі ніколи в житті не працював на дядю і сплачую податки з оренди як фізособа на загальних підставах про що неодноразово тут писав

і ще раз: ухилянти від податків і служби не мають ніякого морального права на критику взагалі

Чим мірятись?
ві всё смешали до кучи

служби де ? у міській раді чі обласній чі у суді...?

ви у окопі?

Я за листопад сплатив ПДВ приблизно 60000 грн.
п.с. если просто зда'шь недвигу то не неси такой херни
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:57

  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

Буде!
На 1/3 від нинішніх цін.
В наступному році.
Проте ви не будете радіти такий ситуації, повірте.
Краще би дорожай, але "маємо те, що маємо".
Без жодного шансу на покращення ситуації.
Frant
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