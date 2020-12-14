RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12107121081210912110
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:59

  whois2010 написав:В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі.

Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах? Я вже майже на фінальній стадії, вже скоро оформлення договору. Але я хочу отримати гроші не налом, а відразу покласти в банк, заодно і перевірка автоматично до або під час підписання договору. Нотаріус сказала, що приїджаєте з покупцем, вона робить документи, підписуємо, потім ми їдемо в банк класти на рахунок, потім назад і тоді вона реєструє договір.
Але:
1. Касир скоріш за все не прийме таку велику суму без підтвердження походження коштів, тобто договір купівлі-продажу, але нотаріус на руки не дасть, бо несе відповідальність, варіант тільки брати її з собою разом з договором?
2. Якщо вже договір підписати до отримання коштів, то де гарантія, що мене не кинуть, якщо в договорі написано, що гроші отримано.
Є ще варіант покласти в банківську комірку аналогічним способом, але все одно буде не по собі, якщо в договорі буде написано, як у whois2010.
Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:01

  Бетон написав:Не пару. А десь третина доходу

Я ж попереджував тебе, рік назад.
2024 - рік стрімкого падіння цін Кржн, бурхливого дешевію, ремонти в подарунок і падіння попиту на новобуди в країні крєпкіх бесхозяйствєнніков.

Тому рилам новобудівцям - дача, картопля, кури. Або ж на ринок, торгувати б/у кальсонами , кавою і лимонами.
Повернення в 1990-і, все за планом, затвердженим грушевським, януковичем, кравчуком, махном та іншими знаменитими стратегами, авторами колективної книжки "Як проїпати все і піти чистити чоботи новим хазяям!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23991
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1713 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:08

  Striker написав:
  whois2010 написав:В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі.

Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах? Я вже майже на фінальній стадії, вже скоро оформлення договору. Але я хочу отримати гроші не налом, а відразу покласти в банк, заодно і перевірка автоматично до або під час підписання договору. Нотаріус сказала, що приїджаєте з покупцем, вона робить документи, підписуємо, потім ми їдемо в банк класти на рахунок, потім назад і тоді вона реєструє договір.
Але:
1. Касир скоріш за все не прийме таку велику суму без підтвердження походження коштів, тобто договір купівлі-продажу, але нотаріус на руки не дасть, бо несе відповідальність, варіант тільки брати її з собою разом з договором?
2. Якщо вже договір підписати до отримання коштів, то де гарантія, що мене не кинуть, якщо в договорі написано, що гроші отримано.
Є ще варіант покласти в банківську комірку аналогічним способом, але все одно буде не по собі, якщо в договорі буде написано, як у whois2010.
Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.

Нет: это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
1. Так это проблема покупателя.
2. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
_hunter
 
Повідомлень: 8726
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:10

  Striker написав:Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.
поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.

Берите у нотаря гривневый нал с запасом по курсу, потом в оптовой обменке или даже в кассе банка покупайте валюту. Там же отбраковывайте неликвид. Касса под заказ может любую сумму привезти и продать без финмона. Хотя райф спрашивал мой номер телефона когда я покупал валюту типа подтвердить что я их клиент. Но эта сделка не проходила по инн и не имела ограничение 100к в сутки

я бы на вашем месте зашел в райф, объяснил ситуацию и спросил можно ли под заказ на четкую дату обменять 40куе. Я так делал только с меньшей суммой. Банк заинтересован в такой транзакции больше чем вы (он на ней зарабатывает). Единственное что человека с улицы могут послать, кассиру влетит если вы не выкупите заказанную валюту.
  _hunter написав:. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
Проблема что между подписанием и расчётом есть временный лаг. В идеале в кабинете у нотаря покупатель перечисляет деньги с телефона, продавец их видит и подписывает договор. Только деньги могут идти 3 дня, к покупателю будут вопросы от финмона + ограничения 100к. Поэтому только нал у нотариуса. Валюта/гривна на выбор продавца.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25963
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.

Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:43

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
Проблема что между подписанием и расчётом есть временный лаг. В идеале в кабинете у нотаря покупатель перечисляет деньги с телефона, продавец их видит и подписывает договор. Только деньги могут идти 3 дня, к покупателю будут вопросы от финмона + ограничения 100к. Поэтому только нал у нотариуса. Валюта/гривна на выбор продавца.

Нет уже давно никаких проблем: СЕП за 15 минут максимум ходит.
При этом -- как раз из-за этих давних проблем -- финмон дает время "на поднести доки".
Этот же финмон, кстати -- страховка для покупателя: если договор по какой-то причине после перевода бабок не подпишут -- бабки автоматом вернутся назад.
Что за "ограничения 100к"? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 8726
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:44

  _hunter написав:Нет: это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
1. Так это проблема покупателя.
2. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.

А як повинно бути написано в нормальному договорі? Саме момент оплати. Це і моя проблема, бо угода може зірватися на рівному місці. Ні, не переводити, а нести нал в банк, і я буду класти від свого імені. Але ж для цього треба підписати вже договір або робити це одразу на касі, щоб і покупець був спокійний.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 12107121081210912110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25069 16739478
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2024 12:46
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5480030
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.