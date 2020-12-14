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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2024 17:08
Striker написав: whois2010 написав:
В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі.
Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах?
Я вже майже на фінальній стадії, вже скоро оформлення договору. Але я хочу отримати гроші не налом, а відразу покласти в банк, заодно і перевірка автоматично до або під час підписання договору. Нотаріус сказала, що приїджаєте з покупцем, вона робить документи, підписуємо, потім ми їдемо в банк класти на рахунок, потім назад і тоді вона реєструє договір.
Але:
1. Касир скоріш за все не прийме таку велику суму без підтвердження походження коштів, тобто договір купівлі-продажу, але нотаріус на руки не дасть, бо несе відповідальність, варіант тільки брати її з собою разом з договором?
2. Якщо вже договір підписати до отримання коштів, то де гарантія, що мене не кинуть, якщо в договорі написано, що гроші отримано.
Є ще варіант покласти в банківську комірку аналогічним способом, але все одно буде не по собі, якщо в договорі буде написано, як у whois2010
.
Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.
Нет: это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
1. Так это проблема покупателя.
2. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:10
Striker написав:
Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.
поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.
Берите у нотаря гривневый нал с запасом по курсу, потом в оптовой обменке или даже в кассе банка покупайте валюту. Там же отбраковывайте неликвид. Касса под заказ может любую сумму привезти и продать без финмона. Хотя райф спрашивал мой номер телефона когда я покупал валюту типа подтвердить что я их клиент. Но эта сделка не проходила по инн и не имела ограничение 100к в сутки
я бы на вашем месте зашел в райф, объяснил ситуацию и спросил можно ли под заказ на четкую дату обменять 40куе. Я так делал только с меньшей суммой. Банк заинтересован в такой транзакции больше чем вы (он на ней зарабатывает). Единственное что человека с улицы могут послать, кассиру влетит если вы не выкупите заказанную валюту.
_hunter написав:
. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
Проблема что между подписанием и расчётом есть временный лаг. В идеале в кабинете у нотаря покупатель перечисляет деньги с телефона, продавец их видит и подписывает договор. Только деньги могут идти 3 дня, к покупателю будут вопросы от финмона + ограничения 100к. Поэтому только нал у нотариуса. Валюта/гривна на выбор продавца.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:27
Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.
Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:43
Wirująświatła написав: _hunter написав:
. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
Проблема что между подписанием и расчётом есть временный лаг. В идеале в кабинете у нотаря покупатель перечисляет деньги с телефона, продавец их видит и подписывает договор. Только деньги могут идти 3 дня, к покупателю будут вопросы от финмона + ограничения 100к
. Поэтому только нал у нотариуса. Валюта/гривна на выбор продавца.
Нет уже давно никаких проблем: СЕП за 15 минут максимум ходит.
При этом -- как раз из-за этих давних проблем -- финмон дает время "на поднести доки".
Этот же финмон, кстати -- страховка для покупателя: если договор по какой-то причине после перевода бабок не подпишут -- бабки автоматом вернутся назад.
Что за "ограничения 100к"?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:44
_hunter написав:
Нет: это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
1. Так это проблема покупателя.
2. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
А як повинно бути написано в нормальному договорі? Саме момент оплати. Це і моя проблема, бо угода може зірватися на рівному місці. Ні, не переводити, а нести нал в банк, і я буду класти від свого імені. Але ж для цього треба підписати вже договір або робити це одразу на касі, щоб і покупець був спокійний.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:46
_hunter написав:
Что за "ограничения 100к"?
на снятие
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 30 лис, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:48
Wirująświatła написав:
поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.
В ідеалі, як мені здається, будо б підписання договору для покупця, а потім окремим договором і підписом, що гроші отримав продавець. Чи реально таке в нас зробити?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:55
Striker написав: _hunter написав:
Нет: это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
1. Так это проблема покупателя.
2. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
А як повинно бути написано в нормальному договорі? Саме момент оплати. Це і моя проблема, бо угода може зірватися на рівному місці. Ні, не переводити, а нести нал в банк, і я буду класти від свого імені.
Але ж для цього треба підписати вже договір або робити це одразу на касі, щоб і покупець був спокійний.
Ааа... ну так это ровно та же схема, что выше была описана. И ровно со всеми вышеописанными "засадами": догово в банке вам подписать никто не даст -- доставка (и проверка) налички в банк -- ваша проблема.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:58
Striker написав: Wirująświatła написав:
поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.
В ідеалі, як мені здається, будо б підписання договору для покупця, а потім окремим договором і підписом, що гроші отримав продавець. Чи реально таке в нас зробити?
нотарь сверяет ваши паспорта и при нем оба покупан и продавец должны подписать договор. В этом суть сделки, не по одному, не во дворе на лавочке а у нотаря и оба. После подписи продавец прощается и уходит, покупатель ждёт когда договор внесут в реестр и выдадут ему вытяг.
Пусть продавец даст деньги доверенному лицу, когда вас пригласит нотариус для подписания в этот момент доверенное лицо пополнит в кассе ваш счёт, и вы подпишите договор. Увидели деньги в приложении и подписали. Предварительно договоритесь с банком что будет такая операция чтобы финмон не блоканул.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 30 лис, 2024 18:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 18:00
_hunter написав:
договорр в банке вам подписать никто не даст -- доставка (и проверка) налички в банк -- ваша проблема.
за отдельные деньги нотарь с ноутбуком и в отделение банка приезжает
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