Додано: Суб 30 лис, 2024 17:10

Striker написав: Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору. Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.

_hunter написав: . Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете. . Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.

поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.Берите у нотаря гривневый нал с запасом по курсу, потом в оптовой обменке или даже в кассе банка покупайте валюту. Там же отбраковывайте неликвид. Касса под заказ может любую сумму привезти и продать без финмона. Хотя райф спрашивал мой номер телефона когда я покупал валюту типа подтвердить что я их клиент. Но эта сделка не проходила по инн и не имела ограничение 100к в суткия бы на вашем месте зашел в райф, объяснил ситуацию и спросил можно ли под заказ на четкую дату обменять 40куе. Я так делал только с меньшей суммой. Банк заинтересован в такой транзакции больше чем вы (он на ней зарабатывает). Единственное что человека с улицы могут послать, кассиру влетит если вы не выкупите заказанную валюту.Проблема что между подписанием и расчётом есть временный лаг. В идеале в кабинете у нотаря покупатель перечисляет деньги с телефона, продавец их видит и подписывает договор. Только деньги могут идти 3 дня, к покупателю будут вопросы от финмона + ограничения 100к. Поэтому только нал у нотариуса. Валюта/гривна на выбор продавца.